Yılmaz Morgül 'Ateşe Düştüm' şarkısını yorumladı, ortalık karıştı! Mert Demir'den jet hamle

Şarkıcı Yılmaz Morgül, Mert Demir’in ‘Ateşe Düştüm’ adlı şarkısını yorumlayıp Youtube’dan paylaştı. Ancak izinsiz söylediği şarkı Demir tarafından yayından kaldırıldı. Buna sinirlenen Morgül yaptığı açıklamayla kızgınlığını dile getirerek “Yaşayarak okudum. Bu kişiyi milyonlarda dinleyicime havale ediyorum. Mert Demir çok kibirli biri” dedi.

Mert Demir, kendisine ait ‘Ateşe Düştüm’ şarkısını izinsiz söyleyen Yılmaz Morgül’ün klibini YouTube’dan kaldırttı, Morgül’den açıklama gecikmedi.

Son dönemde Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Mert Demir, şarkılarıyla da adından sık sık söz ettiriyor. ‘Antidepresan’ şarkısı dilden dile dolanan şarkıcı son olarak ‘Ateşe Düştüm’ şarkısıyla sevenlerinin gönlünü fethetti.

KLİP YAYINDAN KALDIRILDI

Geçtiğimiz günlerde ‘Aramızda Kalmasın’ adlı magazin programına konuk olan Yılmaz Morgül ise Demir’in ‘Ateşe Düştüm’ performansını eleştirerek canlı yayında açıklamalar yaptı ve şarkıyı kendine has tarzıyla yeniden yorumladı. Morgül bununla da kalmayıp şarkıya klip çekerek YouTube’da yayınladı.

Yılmaz Morgül’ün YouTube için ‘Bir Yılmaz Morgül yorumu’ başlığıyla yüklediği videoya Mert Demir tarafından telif geldi. Klip MESAM/MSG tarafından hızlıca yayından kaldırıldı.

YILMAZ MORGÜL: MERT DEMİR ÇOK KİBİRLİ BİRİ

Şarkısının kaldırılmasına kızan Yılmaz Morgül, 2. Sayfa’ya konuştu. Kalbinin kırıldığını belirten Morgül açıklamasında “Çok üzgünüm, Z kuşağı isyanda! Eser hak ettiği şekilde yorumlandı. Yaşayarak okudum. Bu kişiyi milyonlarda dinleyicime havale ediyorum” dedi. Ayrıca Morgül “Bu yasak Mert Demir'den geldi. Kendisine defalarca ulaşmaya çalıştım. Çok kibirli biri. Benim yorumum ondan daha efsane” sözleriyle isyan etti.

Konuyla ilgili ise Mert Demir cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.