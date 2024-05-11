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Ezgi Mola’dan radikal karar! Oyunculuğu bıraktı, nedenini de açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ezgi Mola’dan radikal karar! Oyunculuğu bıraktı, nedenini de açıkladı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı dizi ve film projelerindeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Ezgi Mola, sevenlerini üzecek bir haberle gündeme geldi. Bir süre önce oğlu Can’ı kucağına alan Mola, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Canım Ailem, Yalan Dünya, Jet Sosyete, Masumlar Apartmanı gibi birçok dizide rol alan Ezgi Mola’dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Radikal bir karar alan Mola, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. 

Ezgi Mola’dan radikal karar! Oyunculuğu bıraktı, nedenini de açıkladı - 1. Resim

Sayısız projede rol alan ve son olarak ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde ‘Safiye’ karakteriyle izleyiciden alkış alan Ezgi Mola, 2022’de işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. Düğünden kısa bir süre sonra bebek müjdesi veren çift, oğulları Can’ı geçtiğimiz yıl kucaklarına aldı. 

Ezgi Mola’dan radikal karar! Oyunculuğu bıraktı, nedenini de açıkladı - 2. Resim

“ÇOCUĞUMLA İLGİLENMEK İSTİYORUM”

Doğumdan sonra tüm vaktini çocuğuna ayıran Ezgi Mola, uzun süre ekranlardan uzak olacağını açıkladı. Oyunculuğu bir süreliğine bıraktığını belirten Mola, hayranlarını üzdü. 

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Ezgi Mola, uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağını belirterek, "Çocuğumla ilgilenmek istiyorum, özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanların daha değerli" dedi. Ünlü oyuncunun bu açıklamalarını hayranları onu bir süre daha ekranlarda göremeyecek olmanın üzüntüsüyle karşıladı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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