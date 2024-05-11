Elmacık kemikleriyle gündem olan Anastasia Pokreshchuk’un estetiksiz hali ortaya çıktı

Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk, ‘dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklı kadını’ unvanını almak için sayısız estetik operasyon geçirdi. ‘Yanak kadın’ olarak bilinen Pokreshchuk, gün geçtikçe büyük değişime uğradı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve paylaştığı videolarla fenomen haline gelen isim, estetik yaptırmadan önceki halini paylaştı.

Estetik konusunda dur durak bilmeden ve yanaklarına enjekte ettirdiği dolgularla adından söz ettiren Anastasia Pokreshchuk, eski görüntüsünü kişisel Instagram’ından yayınladı, görüntüsüyle şaşırttı.

Ukrayna’da yaşayan model 33 yaşındaki model ve sosyal medya fenomeni, elmacık kemikleriyle hayrete düşürüyor. Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olduğunu iddia eden kadın, doğallıktan uzak görüntüsüyle eleştiri oklarının da hedefi oluyor.

İŞTE 26 YAŞINDAKİ ESTETİKSİZ HALİ

Geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Anastasia Pokreshchuk, 26 yaşındaki bir fotoğrafını paylaştı. 9 yıldaki inanılmaz değişimini gözler önüne seren fenomene yorum yağdı. Kullanıcılar “Eski hali çok daha güzelmiş” , “ Ne gerek vardı” , “Bir insan kendine bunu neden yapar?” tarzında yorumlar yaptı.

“KENDİMİ ÇOK GÜZEL HİSSEDİYORUM”

Öte yandan sık sık Türkiye’yi de ziyaret eden fenomen isim, daha önce katıldığı bir programda son görüntüsünden çok memnun olduğunu söylemişti. Röportajında “Kendimi çok güzel hissediyorum çünkü kendimi nasıl görmek istiyorsam öyle yaptım. Hiç kimseye mesaj vermek istemiyorum, kendim için bunu yaptım. Herkes istediği gibi görünmeli. Siz beni başka türlü görmek istiyorsanız umurumda değil. Ben kendimi böyle görmek istiyorum, bu daha önemli” ifadelerini kullanmıştı.