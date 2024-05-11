Engin Polat'tan aylar sonra esrarengiz paylaşım! 'Maske' detayı dikkat çekti

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla haklarında soruşturma başlatılan ve yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Engin Polat’tan gizemli bir paylaşım geldi. Polat’ın paylaşımındaki ‘maske’ detayına kimse anlam veremedi.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve bir dizi suçtan haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan fenomen Dilan Polat’ın eşi sosyal medyadaki sessizliğini bozdu.

AYLAR SONRA GELEN FOTOĞRAF KAFA KARIŞTIRDI

Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Engin Polat’ın kişisel sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Polat’ın 1.1 milyon takipçili Instagram’ından gece saatlerinde evlerinin arka bahçesinde yer alan bir heykelin fotoğrafı paylaşıldı. Maske görüntüsünü andıran o kare dikkat çekerken, bu gönderiye kimse anlam veremedi.

Öte yandan benzer bir paylaşım da aynı saatlerde, yakın zamanda hapisten tahliye olan fenomen Nihal Candan’ın eşi Faruk Çiçek’ten geldi. Çiçek’in de Instagram’dan maskeli bir kareye yer verdiği görüldü.

SON HALİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise Engin Polat’ın görüş sırasında çekilen bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan kare büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar “Adam İyi bakıyor kendine” , “İçerde keyfi yerinde” gibi yorumlar yapmıştı.

6 AYDIR CEZAEVİNDELER

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarılan Dilan Polat ve Engin Polat 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.