Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Yalçıntaş'ın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188/3. maddesi kapsamında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şarkıcının evinde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu öğütme aparatları ele geçirilirken, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede kanında ve saç örneklerinde kokain ile esrar etken maddesi tespit edilmişti.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme, iddianameyi kabul etti.

EVİNDE HASSAS TERAZİ VE ÖĞÜTÜCÜ ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları ve muhbirlerle yapılan görüşmeler sonucunda, İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu madde kullandığı ve temin ettiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Bunun üzerine şarkıcının İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'deki evine operasyon düzenlendi.

Evde gerçekleştirilen aramada 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi ve içerisinde bitki kırıntıları bulunduğu değerlendirilen bir kavanoz ele geçirildi. Söz konusu materyaller, soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

İlyas Yalçıntaş için hapis talebi! Uyuşturucu yazışmaları dosyaya girdi

“KUTUYA BIRAKIYORUM BİR SAATE”

Soruşturma kapsamında Yalçıntaş'ın cep telefonunda yapılan dijital incelemelerde, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı yazışma ve ses kayıtları tespit edildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, şarkıcının Aytaç Kart isimli kişiye gönderdiği sesli mesajda, "Kankam bende müd antremandan çıktım gelcem de diyorum bi sana mı uğrasam acaba yaa senden falan filan mı acaba nasıl yapsak" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Mami Rodi adıyla kayıtlı kişiyle yaptığı görüşme de dosyaya girdi. Söz konusu yazışmada Yalçıntaş'ın "Çözeltme imkanımız var mıdır" diye sorduğu, karşı tarafın ise "Var abi söylüyorum kutuya bırakıyorum 1 saate" cevabını verdiği aktarıldı. Bu görüşmeler, iddianamede soruşturma kapsamında değerlendirilen deliller arasında gösterildi.

İlyas Yalçıntaş için hapis talebi! Uyuşturucu yazışmaları dosyaya girdi

SAVUNMASINDA KAVANOZDAKİ MADDENİN KEKİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savcılıkta ifade veren İlyas Yalçıntaş, uyuşturucu madde kullandığı iddiasını kabul etmedi. Şarkıcı, evinde bulunan kavanozdaki bitki parçalarının annesinin kendisine gönderdiği kekik olduğunu öne sürdü.

Yalçıntaş, evde ele geçirilen öğütme aparatlarının bir arkadaşı tarafından hediye edildiğini, hassas teraziyi ise spor yaptığı için beslenme programını ve diyetini takip etmek amacıyla kullandığını belirtti.

ADLİ TIP RAPORUNDA KOKAİN VE ESRAR ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Yalçıntaş'ın ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapılması için kendisinden kan ve saç örnekleri alındı. Gerçekleştirilen toksikolojik analiz sonucunda, şarkıcının örneklerinde esrar kullanımına işaret eden THC metaboliti ile kokain tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu rapor da soruşturma dosyasında yer aldı.

İlyas Yalçıntaş için hapis talebi! Uyuşturucu yazışmaları dosyaya girdi

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İlyas Yalçıntaş'ın başkalarına maddi menfaat elde etmeksizin uyuşturucu madde verdiği değerlendirmesine yer verildi. Şarkıcının, Türk Ceza Kanunu'nun 188/3. maddesinde düzenlenen "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte yargılama sürecine geçildi. İlyas Yalçıntaş'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'da görevli ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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