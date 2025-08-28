Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > İrem Derici’nin kaza haberi hayranlarını üzdü! “Başıma 10 dikiş atıldı, konserlerim iptal”

İrem Derici’nin kaza haberi hayranlarını üzdü! “Başıma 10 dikiş atıldı, konserlerim iptal”

- Güncelleme:
İrem Derici’nin kaza haberi hayranlarını üzdü! “Başıma 10 dikiş atıldı, konserlerim iptal”
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda art arda sağlık problemleri yaşayan şarkıcı İrem Derici, geçirdiği kazayla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş sebebiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı, bu sefer evinde geçirdiği kaza ile hayranlarını korkuttu. Apartmanın girişindeki merdivenlerden düşen Derici, başını sertçe çarpıp baygınlık geçirdi. Tedavi altına alınan ismin başına 10 dikiş atıldı.

Şarkıları ve sahne performansıyla adından söz ettiren İrem Derici, son zamanlarda yaşadığı sağlık problemleriyle tekrar hayranlarını tedirgin etti. 

GEÇTİĞİMİZ GÜN DE HASTANELİK OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş nedeniyle hastanelik olan Derici, katılması gereken programın yayınına çıkamamıştı. Ünlü isim paylaştığı bir videoda, boğaz ve kulak iltihabı nedeniyle yüksek ateşle hastaneye kaldırıldığını, antibiyotik tedavisi sonrası vitamin takviyesi yapılacağını söylemişti.

İrem Derici’nin kaza haberi hayranlarını üzdü! “Başıma 10 dikiş atıldı, konserlerim iptal” - 1. Resim

İREM DERİCİ YAŞADIKLARINI ANLATTI: YÜZÜMDE MORLUKLAR OLUŞTU

İrem Derici bu sefer evinde yaşadığı talihsiz bir kaza ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcı apartman çıkışındaki merdivenlerden düşerek başını çarptı ve bayıldı. Hastanede tedavi gören Derici’nin başına 10 dikiş atıldı ve yüzünde morluklar oluştu.

Kaza hakkında bilgi veren Derici, sosyal medya hesabında şu bilgileri paylaştı: 

“Dün apartman çıkış kapısının girişindeki merdivenlerden ayağının boşluğuna gelmesi sonucu düşerek başımı çarptım. Kısa süreli baygınlık sonrasında hastaneye kaldırıldım ve başıma 10 dikiş atıldı. Düşmenin etkisiyle yüzümde de morluklar oluştu. 
Bu nedenle çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs konserlerimi aldığım rapor doğrultusunda gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim.”

İrem Derici’nin kaza haberi hayranlarını üzdü! “Başıma 10 dikiş atıldı, konserlerim iptal” - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

