Kerem Kobal evleniyor! Sinem Kobal kardeşi ve gelinleriyle poz verdi

Kerem Kobal evleniyor! Sinem Kobal kardeşi ve gelinleriyle poz verdi

Sinem Kobal’ın kardeşi Kerem Kobal, kız arkadaşı Katie Christie ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, çift için düzenlenen bekarlığa veda partisine katıldı ve kardeşinin mutluluğuna ortak oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal’ın kardeşi Kerem Kobal, Katie Christie ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Kobal, kardeşi ve müstakbel gelinleri için teknede düzenlenen bekarlığa veda partisine katıldı.

NİKAH YARIN

Sinem Kobal, bekarlığa veda partisinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kerem Kobal ve Katie Christie ise yarın nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Kerem Kobal evleniyor! Sinem Kobal kardeşi ve gelinleriyle poz verdi - 1. Resim

KEREM KOBAL KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Sinem Kobal’ın kardeşi Kerem Kobal, zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Kerem Kobal’ın bir dönem Taksim’de bir barda barmenlik yaptığı biliniyor. 

Kerem Kobal evleniyor! Sinem Kobal kardeşi ve gelinleriyle poz verdi - 2. Resim

Kerem Kobal, geçmişte oyunculuğa da kısa bir süre ilgi göstermişti. Şu sıralar Avustralya merkezli bir konaklama şirketinde görev alan Kobal, aynı zamanda girişimcilik yapıyor. Kendi kurduğu firmayla telefon kılıfı üretimi gerçekleştiriyor.

Kerem Kobal evleniyor! Sinem Kobal kardeşi ve gelinleriyle poz verdi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
