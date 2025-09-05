Kerem Kobal evleniyor! Sinem Kobal kardeşi ve gelinleriyle poz verdi

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal’ın kardeşi Kerem Kobal, Katie Christie ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor. Kobal, kardeşi ve müstakbel gelinleri için teknede düzenlenen bekarlığa veda partisine katıldı.

NİKAH YARIN

Sinem Kobal, bekarlığa veda partisinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kerem Kobal ve Katie Christie ise yarın nikah masasına oturacağı öğrenildi.

KEREM KOBAL KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Sinem Kobal’ın kardeşi Kerem Kobal, zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Kerem Kobal’ın bir dönem Taksim’de bir barda barmenlik yaptığı biliniyor.

Kerem Kobal, geçmişte oyunculuğa da kısa bir süre ilgi göstermişti. Şu sıralar Avustralya merkezli bir konaklama şirketinde görev alan Kobal, aynı zamanda girişimcilik yapıyor. Kendi kurduğu firmayla telefon kılıfı üretimi gerçekleştiriyor.