Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren anlar! Yarışmacının yaptığı karşısında Kenan İmirzalıoğlu kalakaldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıların verdiği cevaplar ve tepkiler sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Son olarak yarışmaya katılan Sude Böler heyecandan Kenan İmirzalıoğlu ile selamlaşmayı unuttu. İmirzalıoğlu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Milyoner'in yeni bölümünde yaşanan bir olay ise yarışmaya adeta damga vurdu.

Yarışmacı Ümit Sude Böler, Kenan İmirzalıoğlu tarafından ismi anons edilince salona geldi. Ancak yarışmacı, heyecandan dolayı salondakilerle selamlaşırken Kenan İmirzalıoğlu ile selamlaşmayı unuttu.

"GÖRMEDİM KUSURA BAKMAYIN"

Yarışmacı Sude Böler, Kenan İmirzalıoğlu'nu görmediğini söyledi. İmirzalıoğlu ise şaşkınlığını şöyle anlattı:

'Orada seni karşılamak için bekliyordum beni gördün mü? Herkesle selamlaştın benimle selamlaşmadın’ diye sorunca yarışmacıdan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Böler, “Görmedim kusura bakmayın, alkışlar benim kafamı karıştırdı” dedi.