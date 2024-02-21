Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Magazin > Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekileceği iddialarına resmi açıklama geldi

    Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekileceği iddialarına resmi açıklama geldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekileceği iddialarına resmi açıklama geldi
    Kurtlar Vadisi, Dizi, Oyuncu, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekileceği iddialarına Pana Film’den cevap geldi. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek “Haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Necati Şaşmaz’ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz” denildi.

    Yayınlandığı döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi’nin Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden çekileceği ve Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platform, Exxen’de yayınlanmaya başlayacağı ileri sürülmüştü. Dizinin hayranlarını heyecanlandıran bu gelişmeye yalanlama geldi. 

    Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekileceği iddialarına resmi açıklama geldi

    YAPIMCI ŞİRKET YALANLADI

    Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekileceği iddialarıyla ilgili yapımcı şirket Pana Film sessizliğini bozdu. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    “Yakın zamanda birtakım internet haber sitelerinde yapılan haberler ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. 

    Yapılan haberler ve paylaşımlarda “Kurtlar Vadisi” dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara döneceği, oyuncu kadrosunun ve yayınlanacağı platformun belirlenmiş olduğu şeklinde ibareler yer almaktadır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı tekzip ilgililerine iletilmiştir. “Kurtlar Vadisi” dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Necati Şaşmaz’ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz.”

    Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekileceği iddialarına resmi açıklama geldi

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    /*
    */
    Unutulmaz dizi Selena dönüyor! Ünlü oyuncuya teklif gitti, hayranları heyecanlandı - MagazinUnutulmaz dizi Selena dönüyor! Ünlü oyuncuya teklif gitti, hayranları heyecanlandıÜnlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici AK Parti’den aday oldu - MagazinÜnlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici AK Parti’den aday olduBurak Deniz ekrana dönüyor: Yeni dizisi ve yayın tarihi belli oldu - MagazinBurak Deniz ekrana dönüyor: Yeni dizisi ve yayın tarihi belli olduSerdar Ortaç akıllanmıyor! Yine sarhoş yayın açtı, yardımcısı zor yetişti - MagazinYine sarhoş yayın açtı, yardımcısı zor yetiştiTürk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir muhtar adayı oldu - MagazinÜnlü türkücü muhtar adayı olduBir bifteğe 27 bin lira isteyen Nusret, tasarruf için restorandaki ısıtıcıları kapatıyor - MagazinBir yemekten servet kazanan Nusret'in cimriliği pes dedirttiKarayip Korsanları’nın yıldızı Kevin McNally tutuklandı! Ciddi bir suçlamayla karşı karşıya - MagazinKarayip Korsanları’nın yıldızı tutuklandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...