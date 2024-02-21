Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekileceği iddialarına resmi açıklama geldi

Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan ve Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekileceği iddialarına Pana Film’den cevap geldi. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek “Haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Necati Şaşmaz’ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz” denildi.

Yayınlandığı döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi’nin Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden çekileceği ve Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital platform, Exxen’de yayınlanmaya başlayacağı ileri sürülmüştü. Dizinin hayranlarını heyecanlandıran bu gelişmeye yalanlama geldi.

YAPIMCI ŞİRKET YALANLADI

Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekileceği iddialarıyla ilgili yapımcı şirket Pana Film sessizliğini bozdu. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yakın zamanda birtakım internet haber sitelerinde yapılan haberler ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

Yapılan haberler ve paylaşımlarda “Kurtlar Vadisi” dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara döneceği, oyuncu kadrosunun ve yayınlanacağı platformun belirlenmiş olduğu şeklinde ibareler yer almaktadır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı tekzip ilgililerine iletilmiştir. “Kurtlar Vadisi” dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Necati Şaşmaz’ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz.”