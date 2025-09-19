Mabel Matiz hakkında bir suç duyurusu daha! BBP harekete geçti

İki hafta önce şarkıcı Mabel Matiz'in çıkardığı 'Perperişan' isimli şarkı sosyal medyanın gündemine oturmuş, büyük tepki toplayan sözler sonrası bakanlık devreye girmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkı hakkında, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmuştu. Gelen erişim engelinin ardından İçişleri Bakanlığı da Matiz hakkında 'müstehcenlik' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadesi yer almıştı.

Bakanlığın ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) de ünlü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

BBP resmi X hesabından, partinin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Samet Bağcı açıklamada bulundu.

BBP’li Samet Bağcı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Birlik Partisi olarak, toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Son dönemde Mabel Matiz adındaki şahıs tarafından yayımlanan şarkıda yer alan açıkça ahlaka aykırı, edebe mugayir ifadeler, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun manevi yapısını tehdit etmektedir.

Aile yapısının korunması geleceğimiz için olmazsa olmaz önceliktir. Bu nedenle, söz konusu içerik hakkında ‘müstehcenlik’ suçu kapsamında hukukçularımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Partimiz, toplumun milli ve manevi değerlerini koruma yönündeki kararlılığını her zaman sürdürecektir."