İçişleri Bakanlığı'ndan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi "Müstehcenlik suçu" kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, yasal sürecin başlatıldığı ve konuyla ilgili soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği bildirildi.

MADDE 226 MÜSTEHCENLİK SUÇU NEYİ KAPSIYOR?

Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi, müstehcenlik suçlarını düzenliyor. Buna göre, çocuklara müstehcen içerikli görüntü, yazı veya sözlerin verilmesi, gösterilmesi, okutulması ya da dinletilmesi; bu tür içeriklerin satışa sunulması veya yayınlanması cezai yaptırıma tabidir. Suçun niteliğine göre, altı aydan on yıla kadar hapis ve adlî para cezası öngörülüyor. Ayrıca, çocukların kullanıldığı veya çocuk gibi görünen kişilerin yer aldığı içeriklerde cezalar daha ağır olabiliyor.