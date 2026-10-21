Popüler müzik grubu Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla 28 Ağustos 2026’da tutuklanmıştı. Akış hakkında talep edilen hapis cezası belli oldu.

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Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında 28 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akış, savcılık sorgusunun ardından “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Manifest’in kurucusu Tolga Akış hakkında istenen ceza belli oldu!

İDDİANAME TAMAMLANDI

İddianamede, Tolga Akış’ın Manifest grubunun yapımcısı ve şirket sahibi olduğu, grup üyelerini Big Five adlı program aracılığıyla kendisinin belirlediği ifade edildi. Konser ve gösterilerin menajerlik şirketi üzerinden organize edildiği, grubun mali süreçlerinin de Akış tarafından yürütüldüğü belirtildi. Savcılık değerlendirmesinde, Akış’ın görevlerinin yalnızca menajerlikle sınırlı olmadığı, grubun sahne gösterilerinin kapsamının belirlenmesi, içeriklerin hazırlanması ve ticari stratejinin oluşturulmasında da aktif rol oynadığı kaydedildi.

İddianamede, konserlerdeki koreografilerin ve yayımlanan görüntülerin toplumun edep ve haya anlayışı üzerindeki etkilerinin Akış tarafından öngörülebileceği ileri sürüldü. Gösterilerde tercih edilen kıyafetlerin ve performansların pazarlama stratejisinin bir parçası olarak kullanıldığı değerlendirmesine yer verildi.

Müstehcenlik suçunun değerlendirilmesinde toplumun genel değer yargılarının ve özellikle çocukların korunmasının dikkate alınması gerektiği belirtilen iddianamede, çocukların ruhsal gelişimine zarar verebileceği öne sürülen gösterilerin herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın geniş kitlelere ulaştırılmasının kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Akış’ın grup performanslarının hazırlanması ve görüntülerin yayımlanması süreçlerinde etkin rol üstlendiği belirtilerek, üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

Manifest’in kurucusu Tolga Akış hakkında istenen ceza belli oldu!

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TOLGA AKIŞ HAKKINDA 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Akış hakkında, “Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama veya yayınlanmasına aracılık etme” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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