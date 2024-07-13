Mehmet Ali Erbil’i taciz ile suçlayarak attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay’a hapis cezası!

Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı taciz mesajlarını ifşa eden Ece Ronay için açılan haberleşmenin gizliliği ihlali davasında karar çıktı. Ronay, Erbil’in açtığı davayı kaybetti. Fenomen isim 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TikTok fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’i taciz ile suçlayarak attığı mesajları ifşa etmişti. Erbil ise “Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp” diyerek dava açmıştı. Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasındaki dava sonuçlandı.

1 YILLIK HAPİS PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ünlü şovmen kendisine ait mesajları yayınladığı için Ece Ronay hakkında İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’ne avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan dava açmıştı. dün görülen 4. celse sonunda Ece Ronay 1 yıl hapis cezası aldı. Ceza 6 bin TL adli para cezasına çevrildi.

ESKİ DAVASINDAN TEKRAR YARGILANACAK

Ancak bu karar, Ece Ronay’ın 11.06.2019 tarihinde de Çeşme 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakkında başka bir davada işlediği suçtan dolayı 5 yıllık hükmün geri bırakılması cezası olması nedeniyle başına dert oldu. Erteleme kararı kaldırıldı, eski davasında tekrar yargılanacak.