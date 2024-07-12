Sıla Doğu tahliye olduktan sonra ilk kez fotoğraf paylaştı! Bitkin hali dikkat çekti

Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama soruşturmasında kardeşlerden Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye olmuştu. Geçtiğimiz ay tahliye edilen ve bir süredir ortalarda görünmeyen Sıla Doğu’dan ilk paylaşım geldi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan 5 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın yargılandığı davada, Sıla Doğu ve Can Doğu geçtiğimiz ay tahliye edildi.

“SADECE DUA EDİP KARDEŞİME KAVUŞMAYI İSTİYORUM”

Sıla Doğu tahliyesinin ardından 1 ay sonra kişisel Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Bitkin hali dikkat çeken Doğu, ablası Dilan Polat için dua istedi. İlaçlarla ayakta durduğunu belirten isim şu ifadeleri kullandı:

“Beni merak edip çok soranlar için anlık halimi sizlerle paylaşıyorum. 1 aydır ilaçlarla ve serumlarla ayaktayım. Karakol imzam ve kardeşimin görüşü dışında evden çıkmadım. Dışarı çıkıp bir yürüyüş bile yapmadım. Sadece ailem için, kardeşlerim için dua ediyorum. Sosyal medyamı da kullanmak istemiyorum. Bugün sadece dayanamadığım için paylaşım yaptım ve tekrar elimden telefonu bırakıp sadece dua edip kardeşime kavuşmayı istiyorum artık.”

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sıla Doğu’nun paylaşımı kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar “Çökmüş”, “Seni kimse merak etmiyor ama”, “Nedense hiç üzülmedim” gibi yorumlar yaptı.

DİLAN POLAT'TAN MEKTUP VAR, KAYINVALİDESİ ŞÜKRAN POLAT PAYLAŞTI

Öte yandan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Engin Polat için örgüt lideri eşi Dilan Polat içinse örgüt yöneticisi değerlendirmesi yapılmış, çiftin tutukluklarına devam kararı verilmişti. Bu kararın ardından Dilan Polat, uzunca bir mektup yazıp içini döktü. Kayınvalide Şükran Polat ise o mektubu paylaştı.

İşte Dilan Polat’ın cezaevinde yazdığı ve sitem ettiği o mektup:

“Kamuoyuna zulüm ediyorlar. Bizi haksız yere çocuklarımızdan ayırıyorlar. İddianamede tek bir delil olmadan yargılanıyoruz. Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize. İddianamede sadece yalancı tanık beyanları ile aylarca daha çocuklarımıza hasret kalacağız. Beni burada ölüme terk ettiler. Bana bir şey olursa eğer ki artık yaşayamıyorum. Hakkım hiçbirine helal değil. Çocuklarımın hasretine dayanacak gücüm, tek bir günüm bile kalmadı. Bu haksızlığa artık dayanamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Allah'ınızdan bulun. Çocuklarımdan ayrı ölüyorum. Haksız ve suçsuz yere burada bizi ayırdınız.”

“AİLE ŞİRKETİNİ ÖRGÜT YAPTINIZ, KARA PARA DEDİNİZ”

“Aileye örgüt dediniz. Aile şirketini örgüt yaptınız. Kara para dediniz. Alnımızın akıyla çalışıp kazandığımız paraya kara dediniz. Tüm raporlar geldi. Zulüm ettiniz bize, medya baskısı dediniz. Bir gecede iftiralarla evimizden ayırıp video, fotoğraf çekip medyaya paylaştınız. Eziyet ettiniz bize başından beri. Özgürlüğüm önemsiz. Evlatlarımızdan ayırdınız haksız yere, suçsuz yere. Hala da devam ediyorsunuz, sonu gelmiyor. Bir anneye bu kadar zulüm edilmez, edilmemeliydi. Tüm raporlar mevcut. Savcı tahliye talep etti ama haksız yere hala çocuklarımdan ayrıyım. Hakkımı alan kim varsa helal etmiyorum.”