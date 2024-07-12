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Yasa dışı bahsi teşvik eden fenomen Gaga Bulut tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yasa dışı bahsi teşvik eden fenomen Gaga Bulut tutuklandı
İzmir Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Medya Fenomeni, Haber

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak teşvik ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan "Gaga Bulut" isimli sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Menajeri H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yasa Dışı Bahis' suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında “Gaga Bulut” hesap adını kullanan sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'u (27) Karşıyaka ilçesindeki adresinde gözaltına almıştı.

Yasa dışı bahsi teşvik eden fenomen Gaga Bulut tutuklandı - 1. Resim

ALTUĞ TUTUKLANDI, MENAJERİ SERBEST

Altuğ'un, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı bilinen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bahis sitelerine oyuncu kazandırdığı tespit edildiği belirtilmişti. Yapılacak olan çalışmaya esas olmak üzere bu suçtan elde ettiği gelirlere el konulması maksadıyla da gerekli çalışmalara başlandığı öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bulut Altuğ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Menajeri H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE ŞANTAJ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli hakkında geçmiş tarihlerde de ilgili birimlerce; Cumhurbaşkanına Hakaret, Devlet Kurumlarını Aşağılama, Şantaj, Müstehcenlik, Çocuğun Cinsel İstismarı, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal gibi suçlardan soruşturma yürütülmüştü.

Bulut Altuğ, 30 Aralık 2022 tarihinde Telegram adlı sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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