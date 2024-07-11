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İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de yasa dışı bahis operasyonu: Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, Gaga Bulut olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, "yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alındı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ (27) hakkında gözaltı kararı verdi.

EVİNE BASKIN YAPILDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Karşıyaka'daki evine baskın düzenledi. Operasyonda Bulut Altuğ gözaltına alındı.

SUÇ DOSYASI KABARIK: CUMHURBAŞKANINA HAKARET, ŞANTAJ, ÇOCUK İSTİSMARI...

Şüpheli hakkında geçmişte cumhurbaşkanına hakaret, devlet kurumlarını aşağılama, şantaj, müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlardan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

"Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin suçtan elde ettiği gelirlere el konulması için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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