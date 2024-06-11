Murat Soydan'ın vefatı sanat dünyasını hüzne boğdu! 'Bir yıldız daha kaydı bugün'

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Murat Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu. Soydan’ın vefatının ardından ünlü isimlerden baş sağlığı mesajları peş peşe geldi.

Birçok filme imza atan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan vefat etti. ''Sana Dönmiyeceğim'', 'Nisan Yağmuru'', ''Yarın Başka Bir Gündür'' gibi birçok filmin başrolünde oynayan usta oyuncu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oyuncunun eşi Uğurgül Soydan acısını, "Çok değerli 43 yıllık eşim Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan'ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.

Murat Soydan’ın vefat haberinin ardından ünlü isimlerden de art arda baş sağlığı mesajları geldi.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı bugün… Yeşilçam’ın yıldızlarından sevgili arkadaşım Murat Soydan’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Murat ile birlikte sayısız film yaptık, birbirimizi her zaman kolladık; saydık, sevdik, ailelerimizle unutulmaz anları paylaştık. Paylaştığımız tüm o güzel anılar ve sinemamıza bıraktıkların için sana sonsuz teşekkürler benim yakın dostum, canım arkadaşım. Allahtan rahmet, tüm aileye sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

HAMDİ ALKAN

Canım Murat ağabey mekanın cennet olsun. Huzur içinde uyu…

MELEK BAYKAL

Bir yıldız daha kaydı. Başımız sağ olsun.

FİLİZ AKIN

Yeşilçam dönem arkadaşlarımızdan Murat Soydan’ın vefatını öğrenmenin hüznüyleyim. Sevenlerine sabır diliyorum. Resimdeki yakışıklı Murat’ımız maalesef yok artık…

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Önce hayatımızın en renkli Yeşilçam filmlerini, sonra Yeşilçam sokağını kaybettik… Şimdi tek tek, Yeşilçam yıldızlarını uğurluyoruz maalesef. Nur içinde uyuyun Murat Bey. Huzurla uyuyun.

SANATLA DOLU BİR ÖMÜR…

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta Üsküdar'da doğdu. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. 1966'da Perde Dergisi'nin açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinema kariyerine başladı.

Kamera karşısına ilk kez 1966'da 'Kolsuz Kahraman' ile geçen Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de rol alan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. Sinema hayatına 1966 yılında, Nejat Saydam'ın çektiği Kolsuz Kahraman adlı filmle başladı.

Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardı. 1970'li yılların jön oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaştı.