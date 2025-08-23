Nilgün Belgün’den eski kayınvalide itirafı! “Kahvesine tükürdüm”

Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olarak tanınan, özellikle komedi türündeki rolleriyle bilinen Nilgün Belgün zaman zaman yaptığı açıklamalarıyla gündeme geliyor. Kendine has enerjik ve neşeli oyunculuğuyla adından söz ettiren isim rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiriyor.

Samimi ve doğal yapısıyla ekranların sevilen ismi Nilgün Belgün, son olarak “Adil Yıldırım ile Neyin Peşindesin?” programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen sorulara açık yüreklilikle cevap veren Belgün anlattığı bir anıyla seyircileri kırdı geçirdi.

ŞAŞIRTAN ANISINI ANLATTI: KAYINVALİDEMİN KAHVESİNE TÜKÜRDÜM

Eski kayınvalidesine kızan ünlü oyuncu geçmişle ilgili şu itirafta bulundu:

“İkinci evliliğimde kayınvalidem gelirdi eve, şimdi kim olduğunu söylemeyeceğim. Google’ı açıp bakarsınız. Oğlunun benden önce bir sevgilisi varmış. Oğluna derdi ki ‘Ay Zeynep ne güzel bir kızdı değil mi?’ Düşün adam benimle evlenmiş… Ne yaparsın? Kahve ikram ederken tükürüverdim kahvesine.”

İzleyenlerin şaşkına döndüğü o anlarda Adil Yıldırım “Yaptın mı?” gerçekten diye soruncaBelgün “Yaptım yaptım” cevabını verdi.

ÜÇ KEZ EVLENDİ

Nilgün Belgün, dört kez evlendi ve bu evliliklerinden iki kız çocuğu sahibi oldu. Belgün’ün Abdullah Şahin ile ilk evliliğinden Oylum Şahin adında bir kızı dünyaya geldi. Daha sonra İlhan Gencer ile ikinci evliliğini yaptı. Bu birliktelikten ise Merve Gencer doğdu. Son olarak ise Atilla Demircioğlu ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik de fazla uzun sürmedi.