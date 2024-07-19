Orhan Gencebay’ın gelini kayınpederinin ceketlerini giyiyor!

Arabesk müziğin ünlü ismi Orhan Gencebay, özel hayatıyla da adından söz ettiren bir sanatçı. Gencebay, şu sıralar geliniyle gündemde. Kayınpederinin kullandığı ceketleri kendi stiline uygun şekilde dizayn ederek günlük hayatında kullanan gelin Seda Han’ın tarzı çok konuşuldu.

Usta sanatçı Orhan Gencebay bundan tam 46 sene önce 1974 yılında Sevim Emre ile nikah masasına oturmuştu. Türkiye'de arabesk müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Orhan Gencebay, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Usta sanatçı, şimdi ise geliniyle gündeme geldi. Orhan Gencebay'ın "O benim kızım" dediği gelini Seda Han, ikinci el kıyafetleri değerlendirerek kendine yeni bir tarz çizdi. Seda Hanım, kayınpederi Orhan Gencebay'ın kullandığı ceketleri, kendi stiline uygun şekilde dizayn ederek günlük hayatında kullanıyor.

"ORHAN BABAM GİYDİĞİMİ GÖRDÜĞÜNDE ÇOK MUTLU OLDU"

"Tasarımcıyım, aynı zamanda stil danışmanlığı yapıyorum" diyen Seda Han, sözlerine şunları ekledi:

"Eğitimlerimi London College Of Fashion ve London College Of Style okulunda tamamladım. Günlük stilimde geniş omuz ve ekstra vatkalı ceketleri kullanmayı seviyorum ve tabii ki gözüm hep Orhan Baba'mın ceketlerindeydi. Orhan Babama 'Sizin ceketlerinizden giymek istiyorum' dedim. Ceketlerin orijinalliğini bozmadan ufak dokunuşlarla kendime uyarlamak benim için inanılmaz gurur ve keyif verici.

Orhan Babam giydiğimi gördüğünde çok mutlu oldu, çok beğendi. İnsanın kıyafetlerine bıraktığı enerjiye çok inanıyorum. Ve Orhan Babamın enerjisine sonsuz hayranım. Umarım her giydiğimde ondan bir parça işleniyordur ruhuma."

Sabah'ın haberine göre, konu hakkında konuşan Orhan Gencebay, "Seda'mı çok seviyorum. O benim kızım. Kendisine daha önce hem katıldığım programlarda hem de günlük hayatta kullandığım ceketlerimden verdim. O çok güzel dizayn etti ceketleri. Onun üzerinde ceketlerimi görünce çok mutlu oluyorum. Böyle akıllı, başarılı bir kızım olduğu için çok mutluyum. İsterse ona daha fazla ceketimi de veririm. İstediği gibi dizayn edip kullansın diye” ifadelerini kullandı.