Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu

Sinema ve tiyatro sanatçısı Umut Avcı, 44 yaşında vefat etti. Beyninde pıhtı atan ve hastaneye kaldırılan Avcı, 15 gün sonra hayata gözlerini yumdu.

Hep Yek 2 (Operatör Doktor), Ver Kaç (Yancı), Ailece Şaşkınız, Bir Zamanlar Kıbrıs, ve Kıbrıs Zafere Doğru gibi yapımlarda görev alan başarılı oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti.

“SENİ HER ZAMAN GÜLEN YÜZÜNLE HATIRLAYACAĞIZ”

Genç yaşta vefat eden oyuncuyla ilgili üzen haber sosyal medyadan paylaşıldı. Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz 'Umut Avcı’yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut’a Allahtan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız UMUT.”

UMUT AVCI KİMDİR?

Umut Avcı, 24 Şubat 1980 tarihinde Edirne'de dünyaya geldi. Avcı, "Esaretin Bedeli", "Takım Çantası", "Sürüden Ayrılan Geyikler", "Orijinal Kopya" ve "Guguk Kuşu" gibi çok sayıda tiyatro oyununda görev aldı.

Hep Yek 2 (Operatör Doktor), Ver Kaç (Yancı), Ailece Şaşkınız, Bir Zamanlar Kıbrıs gibi yapımlarda da rol alan Avcı, son olarak TRT1’in “Bir Zamanlar Kıbrıs” adlı dizisinde Şoför Hamit karakterini üstlenmişti.