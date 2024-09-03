Ahu Tuğba’nın ölümünde şüphe! Cenazesi engele takıldı, nakil işlemleri zaman alabilir

Birçok sinema filminde rol alan oyuncu Ahu Tuğba, hayatını sürdürdüğü ABD’nin Miami kentinde geçtiğimiz gün vefat etti. Tuğba’nın ölümü yakınlarını hüzne boğarken, cenazesinin İstanbul’a getirilmesi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü ismin vefatı ‘şüpheli ölüm’ kategorisinde yer aldı, bundan dolayı nakil işlemlerinin uçuş prosedürüne takıldığı öğrenildi.

Ünlü sinema oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti. Tuğba'nın sanatçı dostu Nuri Alço, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik" ifadeleriyle üzen haberi duyurmuştu.

KIZ DOKTORA GÖTÜEMEK İÇİN İKNA EDEMEMİŞ

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, katıldığı bir programda annesini yatağında ölü bulduğunu belirtti. KOAH tedavisi gören annesini doktora gitmek için ikna edemediğini belirten Calvin, “Son birkaç gündür öksürüyordu hastaneye gitmek istedim ama o istemedi” dedi.

ANJELİK CALVIN: BONCUK GÖZLÜM BUZ GİBİ OLMUŞ

Annesini ölü bulduğu anları anlatan Anjelik Calvin, korkunç dakikaları şu sözlerle anlattı: “Ben öğlen uyandım annemin dinlendiğini düşündüm ama gece olduğunda hala çıt yoktu. Daha sonra 911'i aradım. Annemin yanına bir gittim benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş. Dünyanın en büyük acısı bir anneyi bir evladın o şekilde bulması. Allah düşmanımın başına vermesin. Keşke benim kalbimi çıkarsalardı da ben annemi o şekilde görmeseydim. Benim annem hayatına 14 yıl hayatına erkek almadı. Benim başımdan bir saniye ayrılmadı, okulumun kapılarında saatlerce bekledi. Benim için hem anne hem babaydı. İçim kanıyor, konuşamıyorum.”

CENAZENİN GELMESİ ZAMAN ALABİLİR

Öte yandan geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba’nın cenazesinin tarifeli uçakla Türkiye’yi getirileceği ve ünlü ismin İstanbul’da defnedileceği öğrenilmişti.

Ancak birtakım prosedürler henüz tamamlanamadı ve bu nedenle cenazenin gelişinin zaman alabileceği ortaya çıktı.

VEFATI ‘ŞÜPHELİ ÖLÜM’ KATEGORİSİNDE YER ALDI

Habertürk’te yer alan habere göre; ABD'li yetkililer, Tuğba'nın vefatını 'şüpheli ölüm' kategorisine aldı. Bu nedenle de cenazenin İstanbul'a nakli uçuş engeline takıldı.

İnceleme ve soruşturma işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi. Cenazenin ne zaman geleceği henüz netleşmedi. Prosedürler tamamlanırsa, Ahu Tuğba’nın cenazesi Perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.