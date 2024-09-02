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Nuri Alço'dan dikkat çeken Ahu Tuğba açıklaması! Sözleri çok konuşuldu: “Kızı görmüş”

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Nuri Alço&#039;dan dikkat çeken Ahu Tuğba açıklaması! Sözleri çok konuşuldu: “Kızı görmüş”

Magazin Haberleri

Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden 69 yaşındaki Ahu Tuğba, Miami’deki evinde hayatını kaybetti. Vefatının ardından Ahu Tuğba'nın yakın arkadaşı Nuri Alço’dan açıklama geldi. Alço, “Vefatından bir gün önce kızı Anjelik zorla doktora götürmek istemiş ama Ahu, 'Geçer' deyip, gitmemiş” dedi.

Uzun süredir ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde yaşayan Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Ahu Tuğba, hayatını kaybetti.

Nuri Alço'dan dikkat çeken Ahu Tuğba açıklaması! Sözleri çok konuşuldu: “Kızı görmüş” - 1. Resim

Bir süredir ileri seviye astım hastalığıyla mücadele eden 69 yaşındaki Tuğba’nın Türkiye’de defnedileceği ortaya çıktı. Bir önceki gün Tuğba ile konuştuklarını söyleyen Nuri Alço, astımı olduğu için nefes almakta zorlandığını aktararak şunları söyledi:

Nuri Alço'dan dikkat çeken Ahu Tuğba açıklaması! Sözleri çok konuşuldu: “Kızı görmüş” - 2. Resim

"Vefatından bir gün önce kızı Anjelik zorla doktora götürmek istemiş ama Ahu, 'Geçer' deyip, gitmemiş. Kızı sabah yatakta annesini hayatını kaybederken görmüş."

Nuri Alço'dan dikkat çeken Ahu Tuğba açıklaması! Sözleri çok konuşuldu: “Kızı görmüş” - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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