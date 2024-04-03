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Haberler > Magazin > Pombalı tüfekle komşularına ateş açan sanatçı Metin Işık ve oğlunun cezası belli oldu

Pombalı tüfekle komşularına ateş açan sanatçı Metin Işık ve oğlunun cezası belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’de şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları komşularıyla tartışmıştı. Büyüyen olayda Metin Işık ile Mustafa Işık, pompalı tüfekle grubun üzerine ateş açmıştı. 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin görülen davada sanatçı ve oğlu için istenen ceza belli oldu.

Kayseri'de komşular arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada ünlü ses sanatçısı Metin Işık ve oğluna ceza yağdı. Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar davasında tutuklu sanık Mustafa Işık, tutuksuz sanıklar Metin Işık, G.I. ve taraf avukatları hazır bulundu.

“KİMSEYİ VURMAK GİBİ NİYETİM YOKTU”

Tutuklu sanık Mustafa Işık. ifadesinde, "Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Allah şahidim olsun ki ben olayı tasarlamadım. Kimseyi vurmak gibi niyetim yoktu. Yere doğru ateş ettim" dedi.

Pombalı tüfekle komşularına ateş açan sanatçı Metin Işık ve oğlunun cezası belli oldu - 1. Resim

Mustafa Işık

OĞLUNUN BERAATİNİ İSTEDİ

Tutuksuz sanık Metin Işık da ifadesinde, “Kesinlikle tasarlayarak olmadı. Anlık gelişti biz böyle olsun istemedik. Benim oğlum ırzını, namusunu korudu. Oğlumun beraat etmesini istiyorum” dedi.

G.I. da ifadesinde, “Oğlumun beraat etmesini istiyorum bilerek tasarlayarak olmadı” dedi.

SANATÇI VE OĞLUNA CEZA ÜSTÜNE CEZA

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan G.I.’nın delil yetersizliğinden beraat etmesine karar verirken, tutuksuz yargılanan Metin Işık’a silahlı tehdit suçundan 3 yıl 12 ay 22 gün, tutuklu sanık Mustafa Işık’ın ise silahlı tehdit suçundan 32 yıl ve öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 42 yıl hapis cezası verdi.

Pombalı tüfekle komşularına ateş açan sanatçı Metin Işık ve oğlunun cezası belli oldu - 2. Resim

Metin Işık

NE OLMUŞTU?

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık’ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. 

Kavgada Mustafa Işık’ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık’ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, sanatçı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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