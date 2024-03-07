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RTÜK tepki toplayan Taş Kağıt Makas dizisine inceleme başlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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RTÜK tepki toplayan Taş Kağıt Makas dizisine inceleme başlattı

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas’taki bir sahne sosyal medyayı ayağı kaldırdı. Tepki çeken görüntüler sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) dizi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal gibi oyuncuları kadrosunda buluşturan Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas’taki bazı görüntüler izleyicileri kızdırdı.

RTÜK tepki toplayan Taş Kağıt Makas dizisine inceleme başlattı - 1. Resim

“KÖPEK GİBİ HAVLA” SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu sahnede 4 kadının sıraya dizildiği ve dizide Burak Yörük’ün üstlendiği Fecir karakterinin kadınlara “Köpek gibi havla” diye bağırdığı görüldü. Sahneyi gören seyirciler tepkilerini sosyal medyada gösterirken, RTÜK harekete geçti.

RTÜK tepki toplayan Taş Kağıt Makas dizisine inceleme başlattı - 2. Resim

EBUBEKİR ŞAHİN: İNCELEMEYİ BAŞLATMIŞ BULUNMAKTAYIZ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın istismarı içeren ve kadınları aşağılayan yapımları incelediklerini belirtti.
Kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı STK'lerimizin tepkilerini biliyor ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yayına başladığı andan itibaren yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilen sahnelerin bulunduğu dizi hakkında gerekli incelemeyi başlatmış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kadını aşağılayıp meta olarak görülmesine neden olan ve kadın istismarı içeren yapımlara izin vermedik, vermeyeceğiz."

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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