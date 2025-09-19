‘Sahte polis rozetiyle araç kaçırdı’ iddiası! Ünlü oyuncu Emre Bulut hakim karşısına çıktı

‘Kış Güneşi’ , ‘Sipahi’ , ‘Hudutsuz Sevda’ gibi dizilerde rol alan oyuncu Emre Bulut, 15 yıllık dostu A.U. ile yaşanan olayla gündeme oturdu. İddialara göre Bulut, sahte polis rozeti göstererek komiser olduğunu belirtti ve bu yolla arkadaşından aracını emanet olarak aldı.

ÜNLÜ OYUNCUYA SUÇLAMA: ARACI ALDI, ORTADAN KAYBOLDU

Sabah’ta yer alan habere göre; aracını Emre Bulut’a veren A.U., bir süre sonra Bulut’a ulaşamayınca şikayette bulundu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Bulut hakkında ‘güveni kötüye kullanma’ suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bulut, gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. İddiaları reddeden oyuncu, serbest bırakıldı.

ARKADAŞIYLA MAHKEMELİK OLDU

Tokat’ta bir hastanede çalışan 41 yaşındaki A.U., ünlü oyuncu Emre Bulut ile 15 yıldır tanışıyordu. İddiaya göre, ünlü oyuncu Emre Bulut, komiser olduğunu söyleyip polis rozeti göstererek Amasya’ya gitmek amacıyla A.U.’dan geçici olarak aracını istedi. Aracını hastane otoparkında Bulut’a teslim eden A.U., uzun süre Bulut’tan haber alamadı. Ünlü oyuncunun telefonlarını da açmaması üzerine şüphelenen A.U., Emre Bulut hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncu hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

"ASLA POLİS OLDUĞUMU İDDİA ETMEDİM"

Hakkında yakalama kararı bulunan Bulut, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Bulut savunmasında, A.U.’yu hastanede tanıdığını belirterek, “Aracını işim olduğunda bir günlüğüne istedim ve bana verdi. Ancak ertesi akşam beni arayarak aracı geri istedi” dedi.

"Ben araçla şehir dışındaydım. O günün akşamına geri döndüm ve gece 12'de şahsa aracını teslim ettim. Ben asla komiser olduğumu ve emniyette görevli olduğumu söylemedim. Ben zaten oyuncuyum, herkes beni bu şekilde tanır" ifadelerini kullandı.

Bulut, üzerinde bulunan polis rozetini rol icabı taşıdığını, oyuncu olduğu için yanında bulunduğunu belirterek beraatini talep etti.

SERBEST KALDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, oyuncu Emre Bulut’un serbest bırakılmasına karar verildi. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.