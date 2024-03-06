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Seksenler dizisi oyuncusu Efe Deprem hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Seksenler dizisi oyuncusu Efe Deprem hayatını kaybetti

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Seksenler dizisinde oynadığı ‘Zafer’ rolüyle tanınan Efe Deprem, geçirdiği motosiklet kazası sonucu 41 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok projede yer alan ve Seksenler dizisinde oynadığı 'Zafer' rolüyle bilinen Efe Deprem, dün akşam geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Seksenler dizisi oyuncusu Efe Deprem hayatını kaybetti - 1. Resim

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü oyuncu Efe Deprem vefat etti. Alınan bilgiye göre, Seksenler dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan Deprem'in (41) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde devrildi. Kazada, motosikletten düşen Deprem, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deprem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seksenler dizisi oyuncusu Efe Deprem hayatını kaybetti - 1. Resim

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Efe Deprem’in ölümüyle yıkılan eşi Burcu Altın, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Altın, menajerlik şirketinin yaptığı açıklamaya Instagram’dan yer verdi. Açıklamada, "Sevgili oyuncumuz Efe Deprem'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Efe Deprem'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Seksenler dizisi oyuncusu Efe Deprem hayatını kaybetti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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