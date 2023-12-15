Cansu Demirci öldü mü? İddialara yanıt gelmişti | Selena’nın Selin’i Cansu Demirci kimdir, yaşıyor mu?

15 Aralık 2023 09:30 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:30

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

2006 yılında yayınlanan televizyon dizisi Selena yayınlandığı dönemden beri hem konusuyla hem başrollerinde yer alan oyuncu kadrosuyla hala çok konuşuluyor. Sinem Kobal, Gökhan Keser, Zuhal Topal,Ümit Erdim gibi isimlerin yer aldığı dizide Selin Karakterini canlandıran Cansu Demirci ise yıllar sonra hala gündeme geliyor. Selena dizindeki Selin rolünden sonra göz önünde olmayan ve bir projede yer almayan Cansu Demirci’nin hayatı hayranları tarafından araştırılıyor. Cansu Demirci öldü mü? nerede? Selena Selin yaşıyor mu? Cansu Demirci kim, kaç yaşında? Cansu Demirci son hali sorularının yanıtı haberimizde.

CANSU DEMİRCİ ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada gündeme oturan Cansu Demirci’nin nerede yaşadığı ve hayatta olup olmadığı merak ediliyor. Oyuncunun öldüğüne dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dizinin ardından kayıplara karışan Cansu Demirci'nin öldüğü iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Demirci son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.

CANSU DEMİRCİ KAÇ YAŞINDA, NEREDE?

Selena dizisinde Selin'i canlandıran bir zamanların çocuk oyuncusu Cansu Demirci şu anda 31 yaşında. Oyuncu Cansu Demirci, yaşamını Almanya'da sürdürüyordu. Almanya'da Bremen Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi gören Demirci yıllar sonra Türkiye'ye geldi. Genç oyuncunun, Türkiye'de kalıp kalmayacağı ve ekranlara tekrar dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

Cansu Demirci 25 Nisan 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. 31 yaşındaki Cansu Demirci, ailenin üç çocuğundan birisidir. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun oldu. Bale eğitimi ile uğraştığı biliniyor. 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamladı. 2018 yılında, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi yüksek lisans eğitimi aldı. Yüksek lisans eğitimi gören Demirci yıllar sonra Türkiye'ye geldi.

Sihirli Annem dizinde konuk oyuncu olarak oyunculuk kariyerine başlayan Cansu Demirci, Selena dizisinde Selin Akyar karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Adanalı ve Gurbette Aşk dizilerindeki konuk oyunculuğu ve yer aldığı Sihirli Lamba, Bir Zamanlar Anadolu’da ve Tercih Formu gibi birkaç film sonrası oyunculuğu bırakmıştır.