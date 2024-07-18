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Sevenlerini üzecek haber! Bülent Ersoy programdan ayrıldı

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Sevenlerini üzecek haber! Bülent Ersoy programdan ayrıldı
Bülent Ersoy, Ayrılık, Sosyal Medya, Haber

Magazin Haberleri

Bülent Ersoy, Dünyalar Güzellerim Tatil'de programından ayrıldığını duyurdu. Ayrılığının sebebini açıklayan Ersoy, makyörünün uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı "Dünya Güzellerim Tatilde" programında gündeme bomba gibi düşen bir ayrılık yaşandı. 

Ersoy, gündemden düşmeyen ekiple yollarını ayırdığını ifade ederken, ayrılık sebebi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

UYGUNSUZ DAVRANIŞ İDDİASI

Ayrılığına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ersoy, makyörünün uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti. 

Ersoy'un yaptığı açıklamada, "Her zaman şeffaf olmayı yeğleyen bir kişi olarak bu kez yine aynı şeffaflıkla sizleri bir konu hakkında bilgilendirmek istediğim için bu duyuru yazımı kaleme aldım efendim" ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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