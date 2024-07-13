Garsona ‘çirkinsin’ deyip kahkaha atan Bülent Ersoy tepki topladı

Banu Alkan, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy’un yer aldığı ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ programında yaşanan bir olay gündeme oturdu. Ersoy’un erkek garsona yaptığı şaka izleyenlerin tepkisini çekti.

Şarkıcı Bülent Ersoy, skandallarına bir yenisini daha ekledi. ‘Dünya Güzellerim Tatilde’ programıyla ekrana dönen Ersoy, genç garsona söyledikleriyle tepki topladı.

HADSİZ ŞAKASINA ELEŞTİRİLER GELDİ

Ersoy, programda kendilerine içecek servisi yapan garsona “Nerelisin çocuğum?” diye sordu. “Karslıyım” cevabını alan şarkıcı, “Biraz çirkinsin ama olsun” diyerek kahkaha atmaya başladı. Ardından “Şaka şaka” diyerek espri yaptığını savundu. Seray Sever ise “Çocuğun elleri titredi” diyerek heyecanlı olduğunu vurguladı. Öte yandan duruma bozulduğu anlaşılan garsonun yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR GECİKMEDİ

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Garsona hadsiz şekilde şaka yapan Ersoy’a tepkiler büyüdü. Kullanıcılardan “Kendisini görmüyor” , “Hiç kendine bakmıyor” , “Kiminin yiyecek ekmeği yok, kiminin pırlantası bol” gibi yorumlar geldi.