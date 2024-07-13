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Oyunculuğa annelik molası veren Aslı Enver, ‘Kuşatma’ dizisiyle dönüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oyunculuğa annelik molası veren Aslı Enver, ‘Kuşatma’ dizisiyle dönüyor
Aslı Enver, Kuşatma, Netflix, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir yıl önce kızı Elay’ı kucağına alan ve oyunculuğa ara veren Aslı Enver, yeni projesiyle setlere dönüyor. Enver, bir dijital platformda yayınlanacak ‘Kuşatma’ adlı dizide başrol oynayacak.

‘Kavak Yelleri’, ‘İstanbullu Gelin’ , ‘Suskunlar’ gibi dizilerde rol alan ve rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Aslı Enver, 2022’de iş adamı Berkin Gökbudak ile evlendi. Temmuz 2023’te ise kızı Elay’ı kucağına alan Enver, reklam projesi haricinde herhangi bir projede yer almamıştı.

Oyunculuğa annelik molası veren Aslı Enver, ‘Kuşatma’ dizisiyle dönüyor - 1. Resim

ÇALIŞMA HAYATINA DÖNÜYOR, İŞTE YENİ PROJESİNİN DETAYLARI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; oyunculuğa annelik molası veren başarılı oyuncu Aslı Enver’in merakla beklenen yeni projesi belli oldu. Kızı Elay’ın bir yaşına girmesiyle çalışma hayatına dönme kararı alan başarılı oyuncu Tims&B’nin Netflix için çekeceği Kuşatma dizisiyle el sıkıştı.

Dizinin senaryosu yazdığı ‘Kiralık Aşk’, ‘Ufak Tefek Cinayetler’, ‘Kuş Uçuşu’, ‘Şahane Hayatım’ gibi çok özel senaryolara imza atan Meriç Acemi’ye ait… Dizinin yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar oturacak.

KUŞATMA DİZİSİNİN KONUSU

Dizi oldukça zor iki karakter olan Nihal ve Osman’ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikâyeyi konu alıyor. Aslı Enver’e projede birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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