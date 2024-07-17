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Sıla Türkoğlu yeni bir araç aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Düzenleyen: / Kaynak: Posta
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Sıla Türkoğlu yeni bir araç aldı! Fiyatı dudak uçuklattı
Kızılcık Şerbeti, Sıla Türkoğlu, Haber

Magazin Haberleri  / Posta

Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Doğa’ karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde trafik çevirmesinde alkollü olduğu anlaşılınca 6 aylığına ehliyetini kaptırmıştı. Türkoğlu bu olayın ardından otomobilini sattı. Aracını satan oyuncu onun yerine 3 milyon 500 bin liraya Mercedes aldı. Ancak araç ehliyet geri gelene kadar 4 ay daha otoparkta bekleyecek.

Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti’nde ‘Doğa’ karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’nun her paylaşımı çok konuşuluyor.

Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde trafik çevirmesinde alkollü olduğu anlaşılınca 6 aylığına ehliyetini kaptırmıştı.

Sıla Türkoğlu yeni bir araç aldı! Fiyatı dudak uçuklattı - 1. Resim

4 AY BOYUNCA OTOPARKTA DURACAK

Ünlü oyuncu bu olaydan 10 gün sonra otomobilini satıp 3 milyon 500 bin TL'ye Mercedes model bir araç aldı. Ancak araç, ehliyet cezası bitene kadar 4 ay boyunca otoparkta duracak.

Sıla Türkoğlu yeni bir araç aldı! Fiyatı dudak uçuklattı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Posta
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