Sıla Türkoğlu yeni bir araç aldı! Fiyatı dudak uçuklattı
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Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Doğa’ karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde trafik çevirmesinde alkollü olduğu anlaşılınca 6 aylığına ehliyetini kaptırmıştı. Türkoğlu bu olayın ardından otomobilini sattı. Aracını satan oyuncu onun yerine 3 milyon 500 bin liraya Mercedes aldı. Ancak araç ehliyet geri gelene kadar 4 ay daha otoparkta bekleyecek.
Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti’nde ‘Doğa’ karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’nun her paylaşımı çok konuşuluyor.
Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde trafik çevirmesinde alkollü olduğu anlaşılınca 6 aylığına ehliyetini kaptırmıştı.
4 AY BOYUNCA OTOPARKTA DURACAK
Ünlü oyuncu bu olaydan 10 gün sonra otomobilini satıp 3 milyon 500 bin TL'ye Mercedes model bir araç aldı. Ancak araç, ehliyet cezası bitene kadar 4 ay boyunca otoparkta duracak.
Kaynak: Posta