Sıla Türkoğlu yeni bir araç aldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Posta 17 Temmuz 2024 09:38 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme:

Kızılcık Şerbeti, Sıla Türkoğlu, Haber

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Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Doğa’ karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde trafik çevirmesinde alkollü olduğu anlaşılınca 6 aylığına ehliyetini kaptırmıştı. Türkoğlu bu olayın ardından otomobilini sattı. Aracını satan oyuncu onun yerine 3 milyon 500 bin liraya Mercedes aldı. Ancak araç ehliyet geri gelene kadar 4 ay daha otoparkta bekleyecek.