'Sosyete kasabı' Nusret vergi rekortmeni oldu

Burcu Kara beyin ameliyatı oldu! Geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi

Burcu Kara beyin ameliyatı oldu! Geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, vergi rekortmeni oldu. Genişlettiği restoranlarla ününe ün katan fenomen işletmeci, vergi sıralamasında ilk 100 arasına girdiğini duyurdu.

Son yılların popüler işletmecileri arasında yer alan, ‘sosyete kasabı’ lakabıyla tanınan ve dirsek üzerinden tuzlama hareketiyle özdeşleşen Nusret Gökçe, vergi rekortmeni olduğunu açıkladı.

Salt bea (tuz serpme hareketi) ile tüm dünyada üne kavuşan işletmeci Nusret Gökçe, Instagram’da en çok takip edilen isimler arasında. Yaptığı paylaşımlar ve çıkışlarıyla sık sık adından söz ettiren Gökçe, son açıklamasıyla gündeme geldi.

“İLK 100’E GİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait belgeyi paylaşan Gökçe’nin vergi rekortmeni olduğu ortaya çıktı. Gökçe, sosyal medyada yer verdiği gönderiye şu notu düştü:

“2020-2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100’e girmenin gururunu yaşıyoruz. Alın teri. 7/24 ülkemiz için çalışıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödül sadece benim değil tüm Nusr-Et ailesinin emeğinin karşılığıdır.”

Gökçe’nin paylaşımına yorumlar da gecikmedi. Bazı kişiler başarılı işletmeciyi tebrik ederken, bazıları ise " Helal olsun Nusret’ten büyük yüzlerce şirket vardır hepsi vergi kaçırıyor” diyerek sitemde bulundu.