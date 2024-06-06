6 yıllık evlilik bitti: Ece Vahapoğlu eşiyle boşandıklarını açıkladı

Gazeteci, yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eşi Cihan Alpay’dan boşandığını duyurdu. Vahapoğlu açıklamasında “Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik” dedi.

Hem yazar ve sunuculuk yapan hem de wellnes ve yoga eğitmeni olan Ece Vahapoğlu, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Vahapoğlu, 9 yıllık eşinden boşandı.

BOŞANDILAR

Ece Vahapoğlu, 2018 yılında iş adamı Cihan Alpay ile nikah masasına oturdu. Çift, 2019’da oğulları Efe’yi kucaklarına aldı. Vahapoğlu ve Alpay çifti evliliklerini bitirdiğini açıklamadı.

“YENİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR HAYATIMIZDA”

Vahapoğlu gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Ece & Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda… Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik.

Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız.

Bütünün hayrına olmasını diliyorum…”