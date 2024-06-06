Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi! Müge Anlı çarpıcı detayları açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Merakla takip edilen dosya, itirafla son buldu. Yapılan sorguda Özdemir’i kayınbiraderi Mehmet Genç öldürdüğünü itiraf etti. Öte yandan sorguda ayrıca cesedin poşete sarılarak taşındığı ve tüm ailenin işin içinde olduğu gerçeği kan dondurdu.

ATV’de Müge Anlı ile Tatlı Sert’i sunan Müge Anlı, Hatay’da kaybolan Mehmet Ali Özdemir dosyasını programına taşımıştı. 25 Aralık’ta kaybolan Özdemir’in 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılmış ve kayıp adamın cinayete kurban gittiği anlaşılmıştı. Bugünkü programda ise bir son dakika gelişmesi yaşandı. Üç çocuk babası Mehmet Ali Özdemir’in kayınbiraderi Mehmet Genç cinayeti işlediğini itiraf etti.

AİLESİ MÜGE ANLI’YA BAŞVURMUŞTU

Hatay Antakya’da yaşayan Mehmet Ali Özdemir 25 Aralık’ta sırra kadem bastı. Evli ve üç çocuk babası 41 yaşındaki Özdemir’in kaybının ardından ailesi Müge Anlı’ya başvurdu. Meryem Özdemir, eşinin bulunması için çağrı yaptı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Müge Anlı, programında birkaç ay önce Mehmet Ali Özdemir’in hayatını kaybettiğini ve cansız bedeninin çalılıkların arasında bulunduğunu açıklamıştı. Şüpheli olayda eş Meryem Özdemir’in çelişkili açıklamaları da dikkat çekmişti. Anlı daha önce yaptığı yayında olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını söylemişti, bunlar arasında Meryem ve ailesinden kişilerin olduğuna da vurgu yapmıştı.

CİNAYET İTİRAFI GELDİ

Bugünkü programda ise bir son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı, kayınbirader Mehmet Genç’in cinayeti işlediğini itiraf ettiğini belirtti. Genç, kız kardeşine sık sık şiddet uyguladığı nedeniyle Mehmet Ali Özdemir’i öldürdüğünü iddia etti.

MEHMET ALİ ÖZDEMİR’İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Konuyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı, “Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi. Özdemir’i yapılan sorguda kayınbiraderi Mehmet Genç öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet o evde ateşli silahla işlenmiş. Üç kurşunla hayatına son verilmiş, ardından bir poşete sarılarak arabanın arkasına konulmuş. Arabayla cesedi bulduğumuz yere bırakılmış, sonra araba da bir başka yere bırakılmış. Aile fertleri de taşımada ve olayın saklanmasında yardımcı olmuşlar” dedi.

“MERYEM EŞİNİ AĞABEYİNİN SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF EDİYOR”

Anlı, cinayetle ilgili detayları ise şu sözlerle açıkladı:

“Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki ilk itirafı stüdyomuzda soğukkanlılığı ile dikkat çeken ve Mehmet Ali sürpriz yapıp gelecek diyen eşi Meryem yapıyor. Meryem, eşini ağabeyinin silahla vurarak öldürdüğünü itiraf ediyor. Ardından ağabeyi Mehmet Genç de cinayeti işlediğini itiraf etmek zorunda kalıyor. İki kardeş cinayetin Meryem’e uygulanan şiddetten dolayı olduğunu öne sürmüşler.”

“CESET AİLE ÜYELERİ TARAFINDAN POŞETE SARILARAK TAŞINMIŞ”

“Sorguda anlatılanlara göre cenaze aile üyeleri tarafından taşınmış. Birlikte temizlik yaparak cinayetin izlerinden kurtulmaya çalışılmış. Mehmet Genç bu cinayeti önceden tasarladığını anlatmış. Önce tabancayı temin etmiş, evin bahçesine koymuş, sonra da eniştesini eve çağırmış. Mehmet Ali eve geldiğinde ise evin bahçesinde 3 el ateş ederek öldürmüş. Daha sonra cesedi poşetle sarılarak kendi arabasının arkasına konmuş ve öyle taşınmış. Meryem'in ailesi üzerlerine kan sıçradığı için kıyafetleri yakmış. O gün çevrede bir düğün varmış, o yüzden de silah sesi duyulmamış. Mehmet Genç cinayeti işledikten sonra silahın yerini de söylemiş ve silahın Mehmet Ali’nin cesedinin bulunduğu yakın bir yerde toprağa gömdüğünü söylemiş.”