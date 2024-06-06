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Savcılık soruşturma başlatmıştı: Dilan Polat’ın cezaevinden çıktığı iddiasına ailesinden cevap

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Savcılık soruşturma başlatmıştı: Dilan Polat’ın cezaevinden çıktığı iddiasına ailesinden cevap

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir televizyon programında Dilan Polat’ın cezaevinden çıktığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Konuyla ilgili başsavcılık soruşturma başlatırken, Polat ailesinden de bir açıklama geldi. Dilan Polat’ın eltisi Hazal Erdoğan iddiaları yalanlayarak “Çıkan haberlere inanmayın, öyle bir şey söz konusu değil” dedi.

Beyaz TV’deki Söylemezsem Olmaz adlı programda gündeme getirilen ‘Dilan Polat’ iddiası ses getirdi. Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı harekete geçti. İddianın ardından fenomen ismin ailesi de açıklama yaptı. 

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Suç örgütü soruşturmasından tutuklu Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

DİLAN POLAT’IN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Dilan Polat cephesinden bir açıklama geldi. Dilan Polat’ın eltisi Hazal Erdoğan, Polat’ın dışarda olduğu iddiasını yalanladı. Açıklamasında ise “Çok fazla mesaj geldiği için açıklama yapmak istedim. Arkadaşlar çıkan haberlere inanmayın öyle bir şey söz konusu değil. İlahi adalet yerini bulacak az kaldı inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

Savcılık soruşturma başlatmıştı: Dilan Polat’ın cezaevinden çıktığı iddiasına ailesinden cevap - 1. Resim

AVUKATI DA YALANLADI

Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya da canlı yayına bağlanarak bu iddiaları yalanladı. Kaya, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Bu iddia sadece devlet tarafından değil, benden önce açıklanan herkes tarafından yalanlanacak bir iddiadır. Bu iddiayı temellendirmek için hangi kanıtlara dayandığınızı merak ediyorum. Bu suçlama, Türkiye Adalet Bakanlığı'nı hedef alan ciddi bir iddiadır."

Savcılık soruşturma başlatmıştı: Dilan Polat’ın cezaevinden çıktığı iddiasına ailesinden cevap - 2. Resim

Hazal Erdoğan - Şükran Polat - Dilan Polat

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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