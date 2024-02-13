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    • Sylvester Stallone ‘Rambo’ karakterini devredeceği oyuncuyu buldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Variety Magazine
    - Güncelleme:
    Sylvester Stallone ‘Rambo’ karakterini devredeceği oyuncuyu buldu
    Oyuncu, Sylvester Stallone, Haber

    Magazin Haberleri  / Variety Magazine

    ‘Rocky’, ‘Cehennem Melekleri’, ‘Rambo’ gibi birçok filmle hafızalara kazınan ABD'li ünlü aktör ve yönetmen Sylvester Stallone, ‘Rambo’ karakterini oyuncu Ryan Gosling’e devretmek istediğini söyledi.

    Başarılı aktör Sylvester Stallone katıldığı programda Ryan Gosling'in gelecekte Rambo serisinde kendisini oynamak için uygun bir isim olacağını açıkladı.

    BAYRAĞI RYAN GOSLİNG’E TESLİM ETMEK İSTİYOR

    The Tonight Show’a katılan aktör, sunucu Jimmy Fallon'ın sorularına cevap verdi. “Rambo'dan çok etkilenirdim ve okula Rambo gibi giyinerek giderdim, insanlar beni kovalardı ama ben yine de durmazdım” diyen Stallone, Rambo bayrağını oyuncu Ryan Gosling’e devretmek istediğini açıkladı.

    Sylvester Stallone ‘Rambo’ karakterini devredeceği oyuncuyu buldu

    Ryan Gosling ile bir akşam yemeğinde tanıştığını söyleyen aktör, “Nedenini söyleyeyim. Onunla bir yemekte tanıştım ve açıkçası birbirimizin zıttıyız, o yakışıklı, ben değilim, işler böyle yürüyor" şeklinde konuştu.

    Rambo serisinde kendisinin yerini almak istediği oyuncunun Ryan Gosling olduğunu söyleyen Sylvester Stallone, "Bunun ilginç olduğunu düşündüm. Eğer bayrağı devredersem, ona devredeceğim çünkü Rambo karakterini seviyor" dedi.

    Fallon, Gosling'in bir sonraki Rambo olup olamayacağını sorması üzerine ise Stallone, "Evet derdim ama kimse 'Rambo olmak için fazla yakışıklı' diye tepki verir mi bilmiyorum" dedi.

    Sylvester Stallone ‘Rambo’ karakterini devredeceği oyuncuyu buldu

    “FİLMİNİ İZLERKEN RAMBO OLDUĞUMU SANDIM”

    Ryan Gosling daha önce verdiği bir röportajda, Stallone'nin Rambo rolüyle ilk çıkışını yaptığı "First Blood" filmini çocukken izlediğinden bahsetmiş ve filmin kendisini çok etkilediğini, izlerken Rambo olduğunu sandığını söylemişti. 

    Gosling açıklamasında, “Hatta yüzümü Sylvester Stallone'ninki gibi hissettiğimi düşündüm ve çantama bir sürü biftek bıçağı koydum. Ertesi gün okula götürdüm” demişti. Kimseye zarar vermediğini ancak bu yüzden uzaklaştırma aldığını da sözlerine eklemişti.

    Barbie filmindeki Ken rolüyle Oscar’a aday gösterilen Gosling, geçtiğimiz günlerde Variety'ye verdiği demeçte, filmdeki karakterin vizon kürklü görünümünün, yönetmen Greta Gerwig ile birlikte 80'ler dönemindeki Stallone'a duydukları sevgiden kaynaklandığını söylemişti.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Variety Magazine
    OyuncuSylvester Stallone
    Haberler > Magazin > Sylvester Stallone ‘Rambo’ karakterini devredeceği oyuncuyu buldu
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