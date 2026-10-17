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Tahliye olan Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü! O isme sarılıp dakikalarca ağladı

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Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada karar çıkmış, Aleyna Kalaycıoğlu tahliye edilmişti. 7 ay sonra özgürlüğüne kavuşan Kalaycıoğlu'nun tahliye sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı. Genç kadın annesine sarılıp ağladı.

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Ümraniye'de, amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı dava, dün karara bağlandı.

KADAYIFÇIOĞLU'NA MÜEBBET

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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GÜNDEM

Alaattin Kadayıfçıoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet! Aleyna Kalaycıoğlu ise beraat etti

KALAYCIOĞLU BERAAT ETTİ

Sanıklar Aleyna Tutuş(Kalaycıoğlu), İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve Ahmet Özkoç'un üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar veren heyet, diğer 4 sanığa da farklı suçlardan 5 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme, Tutuş ve tutuklu olan diğer 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

Tahliye olan Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü! O isme sarılıp dakikalarca ağladı
Başlık ResmiTahliye olan Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü! O isme sarılıp dakikalarca ağladı

7 AY SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Tahliye edilen Kalaycıoğlu'ndan 7 ay sonra ilk görüntü de geldi. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan genç kadın, annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na sarılıp dakikalarca ağladı. Kalaycıoğlu kendisine uzatılan mikrofonlara ise konuşmadı.

Tahliye olan Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü! O isme sarılıp dakikalarca ağladı
Başlık ResmiTahliye olan Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü! O isme sarılıp dakikalarca ağladı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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