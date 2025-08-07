Tam 17 yıl sonra bitmişti! Okan Buruk ile Nihan Akkuş’tan kalpli paylaşım geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile moda tasarımcısı Nihan Akkuş, 2007 yılında evlenmiş, 2009’da oğulları Ali Yiğit dünyaya gelmişti. Çift, uzun süren evliliklerini Şubat 2024’te noktaladı.

BOŞANSALAR DA AİLE BAĞLARINI KOPARMIYORLAR

Boşanmalarına rağmen dostça bir ilişki sürdüren Buruk ve Akkuş, oğulları Ali Yiğit’in mutluluğu için sık sık bir araya geliyor. Aile yemekleri ve tatil gibi özel anlarda birlikte vakit geçiren ikili, bu kez oğullarıyla tekrar bir araya geldi.

OĞULLARI PAYLAŞTI, YORUMLAR GECİKMEDİ

Ali Yiğit Buruk, anne ve babasıyla olan bu özel anını kırmızı kalp emojisiyle birlikte sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. İkiliyi bir arada gören sevenleri “Çok yakışıyorlar” , “Keşke tekrar evlenseler” gibi yorumlar yaptı.

NEDEN BOŞANDILAR?

Okan Buruk ile Nihan Akkuş’un evliliği 2024 Şubat ayında sessizce sona ermişti. Çift, boşanma sebepleriyle ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak Buruk, boşanmanın ardından “Biz yine de bir aileyiz. Oğlum ve eski eşimle hep bir aradayız, ayrılsak da aile bağlarımız devam ediyor” demişti.

17 yıl evli kalan Okan Buruk ve Nihan Akkuş, 15 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'in zarar görmemesi adına boşanma sürecini hassasiyetle yürütmüştü.