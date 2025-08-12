Tuğçe Aral canlı yayında Berk Oktay'ın taciz mesajlarını ifşa etti! “Ne cesaret, midem bulandı!”

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık birlikteliklerinin ardından Eylül 2022’de nikah masasına oturmuş, 21 Mayıs 2024’te ise kızları Mira Milena’yı kucaklarına almıştı.

BOŞANMA İDDİASINI YALANLADILAR

3 yıllık evli çiftin mutluluğuna gölge düştü ve Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında son bir haftadır boşanacakları yönünde spekülasyonlar gündeme geldi. Çift, kendileri hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade ederek boşanma iddialarını kesin bir dille yalanladı fakat söylentiler devam etti.

İkili boşanma söylentilerinin asılsız olduğunu göstermek amacıyla sosyal medya hesaplarından sık sık aile fotoğrafları paylaştı.

TUĞÇE ARAL, BERK OKTAY’I SUÇLADI: MESAJLARIYLA TACİZ ETTİ

Çiftin ayrılacakları magazin gündemine otururken, manken ve sunucu Tuğçe Aral, Berk Oktay’ın sosyal medya aracılığıyla kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Aral, “Beni ünlü bir oyuncu, eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra mesajlarıyla taciz etti. O zaman söylemek istemedim, eşi hamileydi. Çocuğu dünyaya gelince mesajlarıyla tacize devam etmişti. O kişi Berk Oktay’dı...” şeklinde bir iddiada bulundu.

BERK OKTAY’DAN YALANLAMA GECİKMEDİ

İddiaların odağındaki Oktay ise tüm bunlara avukatı aracılığıyla cevap verdi ve “Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik gerçekleştirilen ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz” açıklamasını yaptı.

MESAJLARI CANLI YAYINDA İFŞA ETTİ

Bu açıklamanın ardından Tuğçe Aral'dan karşı hamle geldi. Oktay’ın kendisini sosyal medyadan taciz ettiğini iddia eden Tuğçe Aral, Beyaz TV’deki magazin programına katıldı. Arto ve Sinem Yıldız’ın konuğu olan Aral, canlı yayında mesajları gösterdi.

Sunucu Sinem Yıldız, mesajları gördükten sonra, “Ne cesaret! Sonra Bodrum’da kızını kucağına alıyorsun. Kusura bakmayın, ama midem bulandı. Gerçekten çok iğrenç bir durum” diye tepki gösterdi.