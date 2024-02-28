Ünlü aktör Alain Delon'un evinde 72 silah ve binlerce mermi ele geçirildi

Dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirildi. Savcılar ünlü aktörün silah ruhsatının olmadığını belirtti.

Fransız aktör ve iş insanı Alain Delon'un evine mahkeme tarafından gönderilen bir yetkilinin ünlü oyuncunun evinde bir silahı fark etmesi üzerine arama emri çıkarıldı. Fransız polisi, sinema efsanesi Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirdi.

SİLAH RUHSATI YOK

88 yaşındaki oyuncunun Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon'daki evinde bir de atış poligonu bulundu. Savcılar Delon'un silah ruhsatının olmadığını belirtti.

ALTIN ÇAĞIN YILDIZIYDI

Ünlü aktör, Fransız sinemasının altın çağının yıldızıydı ve Samuray (1967) ve Borsalino (1970) gibi hit filmlerde sert görünümlü kişileri canlandırdı.

FELÇ GEÇİRMİŞTİ

2019'da felç geçiren Delon’un sağlığı, son yıllarda kötü durumdaydı. Fransız medyasına göre, ünlü aktörün açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı daha söz konusu. Ailesindeki anlaşmazlıklar da, Fransa'da son dönemde manşetlere konu olmuştu.

SON OLARAK ALTIN PALMİYE'DE GÖRÜLDÜ

Delon kamuoyu önünde son kez bir aktör olarak, 2019 Cannes Film Festivali'nde fahri Altın Palmiye aldığı sırada görüldü. 88 yaşındaki yıldız Eylül 2019'da arkadaşı ve film yıldızı Jean-Paul Belmondo'nun Paris'teki cenazesine katıldı.