Ünlü isimlerden Türker İnanoğlu’nun vefatının ardından başsağlığı mesajları

‘Bay Sinema’ olarak anılan yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden İnanoğlu’nun ölümü sanat dünyasını hüzne boğdu, ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Türk sinemasının duayen ismi Türker İnanoğlu’nun vefatının ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajları yayınladı.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Türker İnanoğlu’nun 50 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından duygularını dile getirdi. Paylaşımında “Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

İLKER İNANOĞLU

Oğlu İlker İnanoğlu babasının vefatının ardından şu mesajı paylaştı: “Değerli babam, kıymetlim, Türkiye’nin Bay Sineması Türker İnanoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ailemizin, sevenlerinin, tüm sanat dünyamızın başı sağ olsun.”

FİLİZ AKIN

Türker İnanoğlu’nun eski eşi ve oğlu İlker İnanoğlu’nun annesi Filiz Akın da sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı paylaştı.

Akın paylaşımında “Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış… Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik. Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker’in, torunlarının ve tüm Sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… 'Bay Sinema' maalesef yok artık…” ifadelerini kullandı.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit, Türker İnanoğlu’nun vefatının ardından şunları söyledi:

“Ah Türker ah… Canım dostum, canım arkadaşım… Gerçek bir sinema emekçisini, Türker İnanoğlu’nu az önce kaybetmişiz… Çok derin bir üzüntü içindeyim. Güle güle ‘Bay Sinema’…. Türk sinemasının temel taşlarından, varlığıyla hep güven veren, huzur veren, mutluluk veren gerçek bir dosttun sen. Türk sineması; ömrünü sinemaya adamış, gece gündüz sadece sinema için yaşayan, sinemaya adeta oyuncu fabrikatörü olmuş önemli bir ismi kaybetti bugün…

Ah Türker, geride muhteşem bir dostluk bıraktın öncelikle benim için. Açtığın sinema salonları, ülkemize kazandırdığın video, kurduğun stüdyolar, Erler Film, Türvak, Tim Show Center, Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve daha nicesi… Ne kadar önemli izler bıraktın gönlünü bu sektöre vermiş insanlara…

Türker İnanoğlu’na Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Biricik evlatları sevgili İlker ve sevgili Zeynep size sıkı sıkıya sarılıyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun.”

TÜRKAN ŞORAY

İnanoğlu’nun yakın arkadaşı Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hüzünlendirdi:

“En yakın dostum, arkadaşım Türker İnanoğlu’nu kaybettik. Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım. Sinema kariyerimi başlatan, hayatımda özel bir yeri olan, değerli meslektaşımın kaybından dolayı çok ama çok üzgünüm. Türk Sineması'na kendini adamış, yaptığı katkılarla, verdiği emeklerle yapıtlarıyla ve filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak, unutulmayacak. Tüm sinema camiasının, hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.”

TARKAN

Ünlü şarkıcı Tarkan, İnanoğlu’nun vefatı sonrası şu satırları kaleme aldı:

“Türk sinemasının duayeni, dâhisi ve TV sektöründeki yapımlarıyla Türk televizyonculuğuna da büyük katkıları olan Türker İnanoğlu’nun vefatına çok üzüldüm.

Müzik kariyerimin ilk zamanlarında bana verdiği desteği de hiçbir zaman unutmadım, unutamam. Kendisini sevgi ve minnetle anıyorum. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Nurlar, ışıklar içinde uyu Türker abi. Türk sinemasına ve televizyonuna armağan ettiğin yapımlarınla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin, unutulmayacaksın…”

HÜLYA AVŞAR

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, İnanoğlu’na “Sinema hayatımın direği, mesleğinin duayeni Türker İnanoğlu mekanın cennet olsun” satırlarıyla veda etti.