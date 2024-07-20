Ünlü futbolcu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı.

Wanda Nara'nın, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'ye boşanma davası açtığı iddia edilmişti. Arjantin basınında yer alan haberlerde ise ikilinin ayrılığın eşiğinde olduğu vurgulanmıştı.

Çok konuşulan ayrılık iddialarının ardından, Wanda Nara'dan ilk açıklama gelmiş ve Nara, “Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim, ama olmadı. Herkes konuşsun. Hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım” ifadelerini kullanmıştı.

SEVGİLİSİ DAHA ÖNCE DE ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi ile ayrıldığını açıklayan Wanda Nara, babasından gelen haberle sarsıldı. SM Noticias'ın iddiasına göre, Wanda Nara'nın 67 yaşındaki babası Andres Nara, 35 yaşındaki sevgilisi Alicia Barbasola'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde yer alan Tigre'de yaşayan çift evinden kavga sesleri gelmesi üzerine komşuları polisi aradı. Eve gelen polisler Alicia Barbasola ile görüştü ve genç kadın Andres Nara'nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

Ardından polis merkezine götürülen baba Nara, sevgilisinin daha önce de şiddet gördüğünü beyan etmesi üzerine gözaltına alındı.