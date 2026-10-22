Yeşilçam’da birçok filme oynayan Kadir İnanır’ın vefatının ardından vasiyetiyle ilgili yaşanan tartışmalar sürüyor. Bugüne kadar konu hakkında açıklama yapmayan hayat arkadaşı Jülide Kural, sessizliğini bozarak yazılı bir açıklama yayımladı.

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Kariyeri boyunca 180’den fazla filmde rol alan Kadir İnanır, 26 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatının ardından bu kez mirası ve vasiyetiyle ilgili gelişmeler gündeme geldi.

Yeğenleriyle vasiyet krizi yaşıyordu… Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural ilk kez konuştu

HER ŞEYİ JÜLİDE KURAL’A BIRAKTI

İnanır’ın vasiyetinin okunacağı davanın 17 Aralık’a ertelenmesinin ardından yeğeni Levent İnanır, hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

28 yasal mirasçısı bulunan sanatçının, mal varlığının yanı sıra adına kurulması planlanan müze ve vakıf gibi projelere ilişkin izinleri ve telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı öne sürüldü.

Yeğenleriyle vasiyet krizi yaşıyordu… Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural ilk kez konuştu

LEVENT İNANIR VASİYETE İTİRAZ ETTİ

Dayısı Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili şüphelerini dile getiren oyuncu Levent İnanır, “Bu işin içinde bir iş var” ifadelerini kullandı. Dayısının 2018’den sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ağır ilaçlar kullandığını iddia eden Levent İnanır, bazı yeğenlerine mirastan pay bırakılmamasını da eleştirdi.

Usta oyuncunun bir diğer yeğeni Gül Bakar ise dayısının kararına saygı duyduğunu belirtti.

Yeğenleriyle vasiyet krizi yaşıyordu… Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural ilk kez konuştu

JÜLİDE KURAL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Vasiyet tartışmaları devam ederken bugüne kadar sessiz kalmayı tercih eden Jülide Kural da konuya ilişkin açıklama yaptı. “Gel Konuşalım” programına konuşan Kural, yaşadığı üzüntü nedeniyle bu tartışmaların içinde yer almak istemediğini ifade etti.

Tartışmalardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kural, yayımladığı yazılı açıklamada Kadir İnanır’ın hatırasına ve yaşamı boyunca savunduğu değerlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

“YALNIZCA VEFA MESELESİ DEĞİL”

Jülide Kural, açıklamasında Kadir İnanır’ın vefatının üzerinden henüz dört ay bile geçmeden vasiyetinin tartışma konusu olmasına tepki gösterdi. Kural şöyle dedi:

“Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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