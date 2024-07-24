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Yeni gelin Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı'nın memleketi Trabzon’da! El öpmeye gittiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Evlenme, Haber

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, mayıs ayında oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Yurt dışında evlenen taze çift, el öpmek için Yazıcı’nın memleketi Trabzon’a geldi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, gizlice evlendi. Ünlü çiftten Pamuk, hemen ardından sosyal medya hesabında soyadını ‘Yazıcı’ olarak değiştirdi. Bu hamle takipçilerinin de hemen dikkatini çekti. 

Yeni gelin Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı'nın memleketi Trabzon’da! El öpmeye gittiler - 1. Resim

Fransa’da nikah kıyan ikili, evlendikten iki ay sonra ise düğün fotoğraflarına sosyal medyada yer verdi. Fotoğraflara ise ‘Geçmişte bir zaman’ notunu düştüler.

Yeni gelin Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı'nın memleketi Trabzon’da! El öpmeye gittiler - 2. Resim

BABA EVİNE GELDİLER

Öte yandan bir dönem Trabzonspor’un da formasını giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda dünya evine girdiği eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’a geldi.

Yeni gelin Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı'nın memleketi Trabzon’da! El öpmeye gittiler - 3. Resim

Fransa’nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan Yazıcı, eşi Pamuk’u da alıp Trabzon Çaykara’da bulunan baba evine gitti. 

Yeni gelin Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı'nın memleketi Trabzon’da! El öpmeye gittiler - 4. Resim

TRABZON’DA EL ÖPTÜLER

El öpmeye giden ünlü çift, Trabzon’un turizm merkezlerinden olan Uzungöl’ü de gezerek burada bol bol fotoğraf çektirdi. Yazıcı ailesiyle de birçok fotoğraf çekilen ve bu anları sosyal medyalarında paylaşan çiftin oldukça mutlu olduğu görüldü.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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