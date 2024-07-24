Yeni gelin Melisa Aslı Pamuk eşi Yusuf Yazıcı'nın memleketi Trabzon’da! El öpmeye gittiler

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, mayıs ayında oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Yurt dışında evlenen taze çift, el öpmek için Yazıcı’nın memleketi Trabzon’a geldi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, gizlice evlendi. Ünlü çiftten Pamuk, hemen ardından sosyal medya hesabında soyadını ‘Yazıcı’ olarak değiştirdi. Bu hamle takipçilerinin de hemen dikkatini çekti.

Fransa’da nikah kıyan ikili, evlendikten iki ay sonra ise düğün fotoğraflarına sosyal medyada yer verdi. Fotoğraflara ise ‘Geçmişte bir zaman’ notunu düştüler.

BABA EVİNE GELDİLER

Öte yandan bir dönem Trabzonspor’un da formasını giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda dünya evine girdiği eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’a geldi.

Fransa’nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan Yazıcı, eşi Pamuk’u da alıp Trabzon Çaykara’da bulunan baba evine gitti.

TRABZON’DA EL ÖPTÜLER

El öpmeye giden ünlü çift, Trabzon’un turizm merkezlerinden olan Uzungöl’ü de gezerek burada bol bol fotoğraf çektirdi. Yazıcı ailesiyle de birçok fotoğraf çekilen ve bu anları sosyal medyalarında paylaşan çiftin oldukça mutlu olduğu görüldü.