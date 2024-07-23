Geçtiğimiz hafta nişanlanan sunucu Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı

‘Temizlik Avcıları’ , ‘En Hamarat Benim’ gibi programların sunuculuğunu yapan ve temizlik tutkusuyla adından söz ettiren Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı. Kız arkadaşı Gamze Türkmen ile sözlenen Ezildi hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin bel fıtığı nedeniyle bir operasyon geçirdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan Kadir Ezildi, bu kez üzen bir haberle gündeme geldi. Ünlü isim, belindeki fıtık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

BELİNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Sosyal medyadan rahatsızlığıyla ilgili dün akşam bilgi veren Kadir Ezildi, “Çoğu kişi ameliyat sanmış ama değil, beldeki siniri uyuşturacaklar. Uzun bir süre ağrı çekmeyeceğim en azından. Yoksa ben bu ağrıyla daha fazla duramayacağım. Çıkmadan da FMF şoku yaşadık. Gelmişken hepsi geliyor birikmiş olarak. Belimin ağrısı beni öldürüyor” dedi.

Bu sabah erken saatlerde ise operasyona giren isim, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Narkozun etkisi altında Kadir Ezildi’ye bir yakını “Kadir, Gamze aradı, merak etmiş seni” diye bilgi verdi. Ezildi’nin ise “Gelseydi, çok özledim” sözleri dikkat çekti.

NİŞANDAKİ ALTINLAR GÖZ DOLDURDU

Öte yandan evlilik hazırlığı yapan Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta Gamze Türkmen ile nişan töreni yaptı. Çiftin günler öncesinden hazırlık yaptığı törene pek çok yakını katıldı. Ezildi, takı olarak nişanlısına çok sayıda bilezik taktı. İkili, gece boyunca halay çekip dans etti. Çiftin Eylül ayında İstanbul’da da bir nişan yapacakları öğrenildi.