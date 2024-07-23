Bir hafta önce anne olmuştu! Burcu Biricik eşinin soyadını sildi, hamlesi kafa karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde kızı Luna’yı kucağına alan Burcu Biricik, sosyal medya hesabından eşi Emre Yetkin’in soyadını kaldırdı. Ünlü oyuncunun bu hamlesi kafaları karıştırırken, ‘Evlilikte kriz var’ söylentilerine yol açtı.

‘Şeref Meselesi’ , ‘Hayat Şarkısı’ , ‘Kırmızı Oda’ gibi birçok projede yer alan ve son olarak ‘Camdaki Kız’ dizisinde rol alan Burcu Biricik, özel hayatıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Mutlu bir birliktelik sürdüren ikili, geçtiğimiz hafta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

‘LUNA’ BEBEK DÜNYAYA GELDİ

35 yaşındaki oyuncu Burcu Biricik, özel bir hastanede doğum yaptı. Biricik ile Yetkin, 15 Temmuz'da dünyaya gelen kızlarına ‘Luna’ adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURCU BİRİCİK İLE EMRE YETKİN ARASINDA KRİZ Mİ VAR?

Öte yandan çekirdek aile olmaya adepte olmaya çalışan çift, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Daha önce eşinin soyadını profiline taşıyan Burcu Biricik, ‘Yetkin’i profilinden kaldırdı. Bu hamle takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Çiftin sevenleri “Nazar mı değdi” , “Neler oluyor?” gibi yorumlar yapmaktan kendini alamadı. Bazı kişiler ise “Kendi soy ismini kullanmak istiyor olabilir, ayrılığa yormamak lazım” diye tepki verdi.