CZN Burak’tan yürek burkan itiraf: Beni bırakıp gitti, keşke gitmeseydi

Paylaştığı yemek videolarıyla geniş bir takipçi kitlerine ulaşan ve son dönemde babasıyla yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren CZN Burak, içini döktü. Fenomen isim, çok çalıştığı için terk edildiğini söyledi.

Instagram’da 53 milyonu aşkın takipçisi bulunan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren CZN Burak, samimi itiraflarda bulundu.

Bir süre önce babasıyla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle gündeme gelen CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, kendisini dolandırdığı iddiasıyla babası İsmail Özdemir’e dava açmıştı. Daha sonra suçlamayı geri çeken başarılı şef, babasıyla ortaklığını bitirmiş ve kendine yeni bir restoran açmıştı.

VÜCUDUNDAKİ KESİKLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şimdilerde tek başına ayakta durmaya çalışan fenomen işletmeci, kısa bir süre önce ise vücudundaki kesiklerle gündeme gelmişti. Yara bereli hali ve gözünün kıpkırmızı olduğu fotoğraflarla bir klip hazırlayan isim, görüntülerin eski olduğunu belirtmiş, karelerin iş kazası geçirdiği döneme ait olduğunu söylemişti. Açıklamasında ise “Takipçilerimle dertleşmeyi seviyorum. Onlara bu noktaya kolay gelmediğimi anlatıyorum. Karamsar olmamaları gerektiği mesajını veriyorum. Asla kendime zarar vermedim. Ya da birileri bana zarar vermedi” ifadelerini kullanmıştı.

“ÇOK ÇALIŞTIĞIM İÇİN BENDEN AYRILDI, ONU ÇOK SEVİYORDUM”

CZN Burak, son olarak özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. TV8’deki Aramızda Kalmasın’a konuşan isim, çok çalıştığı için terk edildiğini açıkladı.

Fenomen CZN Burak, özel hayatıyla ilgili yaptığı itirafında “Hayatımda şu an biri yok, ama vardı. İki yıldır birlikteydik. Çok çalıştığım için benden ayrıldı. 7 yıldır tatil yapmıyorum. Bu tempom ona ağır geldi. Beni bırakıp gitti. Keşke gitmeseydi. Çünkü onu çok seviyordum” dedi.