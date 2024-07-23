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Kızılcık Şerbeti'ne 3. sezonda yeni oyuncu! Fırat Çelik, Evrim Alasya'nın partneri olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kızılcık Şerbeti&#039;ne 3. sezonda yeni oyuncu! Fırat Çelik, Evrim Alasya&#039;nın partneri olacak
Kızılcık Şerbeti, Fırat Çelik, Yeni Sezon, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin üçüncü sezonu merakla beklenirken, kadroya Fırat Çelik katıldı. Çelik, Kıvılcım rolünü oynayan Evrim Alasya’ya partner olacak gelecek ve yayınevi sahibi Cemal karakterini üstlenecek.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sibel Taşçıoğlu gibi usta isimlerin başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle ortalığı kasıp kavurmuştu. 3. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan diziden yeni bir haber geldi. 

Kızılcık Şerbeti'ne 3. sezonda yeni oyuncu! Fırat Çelik, Evrim Alasya'nın partneri olacak - 1. Resim

FIRAT ÇELİK KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; sevilen yapıma Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç’ten sonra yeni bir oyuncu daha katıldı. Başarılı oyuncu Fırat Çelik’in Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Çelik, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Cemal rolünü üstlenecek.

Kızılcık Şerbeti'ne 3. sezonda yeni oyuncu! Fırat Çelik, Evrim Alasya'nın partneri olacak - 2. Resim

KIVILCIM İÇİN GELECEK, CEMAL’İ OYNAYACAK

Öte yandan hikayeyle ilgili sızan ilk bilgilere göre Cemal, dizinin Ömer’i Barış Kılıç’ın Görkem’le beraberlik yaşadığını öğrenince dünyası başına yıkılan Kıvılcım için gelecek. Ünlü oyuncu dizide yayınevi sahibi olarak yer alacak. İddiaya göre 3. sezon öncesi diziye başka karakterler de katılacak.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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