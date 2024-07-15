Yılın düğünü sona erdi! Maliyeti dudak uçuklatırken dikkat çeken bir detay çıktı

Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani, Mart ayından bu yana devam eden düğünü sona erdi. 4 ay süren kutlamalar 150 milyon dolara mâl oldu. Hintli Anant Ambani ile eşi Radhika’nın milyon dolarlık düğününden çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Damadın zümrüt broşu tam olarak 720 karat...

Asya'nın en zengin iş adamı Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani'nin düğün etkinlikleri Hindistan'ın Mumbai kentinde Mart ayında başlamıştı.

Mukesh Ambani’nin en küçük oğlu 29 yaşındaki Anant Ambani, ilaç devi Encore’un sahipleri olan Viren ve Shaila Merchant çiftinin kızı 29 yaşındaki Radhika Merchant ile mart ayından bu yana devam eden kutlamalarının ardından Mumbai’de evlendi.

Çift, Rihanna ve Justin Bieber’in de sahne aldığı kutlamaların ardından Jio adlı komplekste geleneksel Hindu töreniyle dünya evine girdi.

DAMADIN ZÜMRÜT BROŞU 720 KRAT

Adından sıkça söz ettiren Ambani ailesi henüz düğünün maliyetini açıklamadı. Aylardır süren kutlamaların ve dünkü düğün töreninin maliyetinin yaklaşık 150 milyon dolara (5 milyar TL) mâl olduğu değerlendiriliyor. Rihanna’ya performansı için 7 milyon dolar, Justin Bieber’e ise 10 milyon dolar ödendiği iddia edildi.

Modavesosyete sayfasının haberine göre, Hintli Anant Ambani ile eşi Radhika’nın milyon dolarlık düğününden çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. İddiaya göre damadın zümrüt broşu 720 karatmış…