Yusuf Yazıcı ile 2 ay önce evlenen Melisa Aslı Pamuk düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Son olarak Ligue 1 ekibi Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile gizlice nikah masasına oturmuştu. Pamuk, 2 ay sonra sosyal medya hesabından düğüne ait kareleri paylaştı.

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Paris’te evlenen güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı’nın düğününden yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HAMLESİ

‘Yer Gök Aşk’ , ‘Lale Devri’ , ‘Kara Sevda’ gibi birçok dizide rol alan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünya evine girdi. Nikah sonrası Pamuk’un sosyal medya hesabından soyadını değiştirmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

DÜĞÜN HEDİYESİ ORTAYA ÇIKTI

Fransa’da gizlice nikah koyan çiftten Yazıcı, eşine düğün hediyesi için kesenin ağzını açtı. Ünlü futbolcu, sosyetik tatil kenti Nice'den 1.5 milyon Euro'ya (Yaklaşık 53 milyon TL) deniz manzaralı bir ev aldı. Yazıcı ise evlerini kendi zevkine göre döşemeye koyuldu.

İŞTE NİKAHTAN KARELER

Evlendiklerini bir süre gizleyen ünlü çift, düğünden kareleri 2 ay sonra paylaştı. Pamuk ve yazıcı, karelere kişisel Instagram hesaplarından “Geçmişte bir zaman” yazarak yer verdi.